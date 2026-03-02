Кринон об отстранении после драки с Уилсоном на ОИ: «Нелепое предательство. Президент Федерации хоккея Франции хотел прославиться перед выборами»
Защитник сборной Франции Пьерр Кринон, отстраненный Федерацией хоккея Франции после драки с Томом Уилсоном на Олимпиаде, считает это решение предательством.
Сообщалось, что президент федерации Пьер-Ив Жербо такое принял решение из-за того, что Кринон провоцировал болельщиков, уходя со льда после поединка.
«Я считаю это нелепым предательством. Возможно, Жербо хотел прославиться перед предстоящими в июне президентскими выборами. Было принято политическое решение, а меня просто использовали.
Хоккейный мир знает, как все устроено. Я сосредоточен на этом.
Не понимаю такого наказания на Олимпийских играх и того, что меня так выставили в прессе. Все можно было уладить внутри команды, если причина действительно была в провокации», – сказал Кринон в интервью Dauphiné Libéré.
Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове