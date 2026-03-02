Кринон об отстранении после драки с Уилсоном на ОИ: «Нелепое предательство. Президент Федерации хоккея Франции хотел прославиться перед выборами»

Кринон об отстранении за драку с Уилсоном на ОИ: нелепое предательство.

Защитник сборной Франции Пьерр Кринон , отстраненный Федерацией хоккея Франции после драки с Томом Уилсоном на Олимпиаде, считает это решение предательством.

Сообщалось , что президент федерации Пьер-Ив Жербо такое принял решение из-за того, что Кринон провоцировал болельщиков, уходя со льда после поединка.

«Я считаю это нелепым предательством. Возможно, Жербо хотел прославиться перед предстоящими в июне президентскими выборами. Было принято политическое решение, а меня просто использовали.

Хоккейный мир знает, как все устроено. Я сосредоточен на этом.

Не понимаю такого наказания на Олимпийских играх и того, что меня так выставили в прессе. Все можно было уладить внутри команды, если причина действительно была в провокации», – сказал Кринон в интервью Dauphiné Libéré.

Во Франции возбудили дело против Кринона, дравшегося с Уилсоном на ОИ. В ноябре 2025-го игрок «Гренобля» сорвал маску с вратаря «Анже» и несколько раз ударил по голове