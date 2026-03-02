Рыбин о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина по голам в регулярках НХЛ: «Не рассматриваю всерьез. Может подобраться на уровень 700-800 голов, не более»
Рыбин о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина по голам: не рассматриваю всерьез.
Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин оценил шансы действующих хоккеистов НХЛ побить рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах.
Сейчас на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 921 шайба. В апреле прошлого года он превзошел достижение Уэйна Гретцки – 894 гола.
«Теоретически из действующих хоккеистов к результату Овечкина может подобраться только Остон Мэттьюс. И то, подобраться! Я не рассматриваю всерьез, что он может.
Приблизиться на уровень 700-800 голов, да, наверное, может, но не более того», – сказал Рыбин.
28-летний Мэттьюс забил 427 голов в регулярках НХЛ – все в составе «Торонто». В этом сезоне на его счету 26 шайб в 54 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
"Этот сломался, несите нового" ©
Чтобы побить рекорд Овечкина нужно правила хоккея менять.
Самый лучший из снайперов после Ови в современной НХЛ, но не хватает стабильности, плюс относительно травматичен. Удивлюсь если он сможет выбить 800+, ориентир скорее ~700.
Учитывая "успехи" Торонто большой вопрос где и как вообще он будет проводить заключительную часть карьеры