  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина по голам в регулярках НХЛ: «Не рассматриваю всерьез. Может подобраться на уровень 700-800 голов, не более»
27

Рыбин о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина по голам в регулярках НХЛ: «Не рассматриваю всерьез. Может подобраться на уровень 700-800 голов, не более»

Рыбин о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина по голам: не рассматриваю всерьез.

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин оценил шансы действующих хоккеистов НХЛ побить рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах.

Сейчас на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 921 шайба. В апреле прошлого года он превзошел достижение Уэйна Гретцки – 894 гола.

«Теоретически из действующих хоккеистов к результату Овечкина может подобраться только Остон Мэттьюс. И то, подобраться! Я не рассматриваю всерьез, что он может.

Приблизиться на уровень 700-800 голов, да, наверное, может, но не более того», – сказал Рыбин.

28-летний Мэттьюс забил 427 голов в регулярках НХЛ – все в составе «Торонто». В этом сезоне на его счету 26 шайб в 54 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
logoВашингтон
logoТоронто
logoНХЛ
logoМаксим Рыбин
logoАлександр Овечкин
logoОстон Мэттьюс
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У мекса был шанс, когда он выдавал дикую результативность, в течение 4 сезонов, но в итоге сдулся. А учитывая его травматичность и 1300 игр по итогу не сыграет (против 1600 Ови). Так что даже теоретических шансов нет.
"Этот сломался, несите нового" ©
Ответ Shamarin
У мекса был шанс, когда он выдавал дикую результативность, в течение 4 сезонов, но в итоге сдулся. А учитывая его травматичность и 1300 игр по итогу не сыграет (против 1600 Ови). Так что даже теоретических шансов нет. "Этот сломался, несите нового" ©
ну новых нет никого.
Ответ Shamarin
У мекса был шанс, когда он выдавал дикую результативность, в течение 4 сезонов, но в итоге сдулся. А учитывая его травматичность и 1300 игр по итогу не сыграет (против 1600 Ови). Так что даже теоретических шансов нет. "Этот сломался, несите нового" ©
У него никогда не было шанса - Грецки до 30 Овечкина делает с большим отрывом. Овечкин, кажется, даже не в топ 5 игроков до 30. Иметь такой же темп после 30 невозможно, если ты не Овечкин.
Ещё пятихатку не выбил, хрен ли здесь считать? Смешно ей богу.
У Овечкина в 40 лет сейчас всего на 2 шайбы в сезоне меньше.
Чтобы побить рекорд Овечкина нужно правила хоккея менять.
На редкость адекватное мнение.
Самый лучший из снайперов после Ови в современной НХЛ, но не хватает стабильности, плюс относительно травматичен. Удивлюсь если он сможет выбить 800+, ориентир скорее ~700.
Учитывая "успехи" Торонто большой вопрос где и как вообще он будет проводить заключительную часть карьеры
Ответ Рамиль Кизимов
На редкость адекватное мнение. Самый лучший из снайперов после Ови в современной НХЛ, но не хватает стабильности, плюс относительно травматичен. Удивлюсь если он сможет выбить 800+, ориентир скорее ~700. Учитывая "успехи" Торонто большой вопрос где и как вообще он будет проводить заключительную часть карьеры
Думаю все же самый лучший снайпер за эти годы после Ови это Стамескин , что статистика и подтверждает , даже в этом году у него голов больше чем у мексиканца , Остон невероятно вскружил голову людям аномальным сезоном с 69 шайбам.
Ответ Александр Сандалов
Думаю все же самый лучший снайпер за эти годы после Ови это Стамескин , что статистика и подтверждает , даже в этом году у него голов больше чем у мексиканца , Остон невероятно вскружил голову людям аномальным сезоном с 69 шайбам.
0,62 против 0,52 шайб за игру за первые десять сезонов в пользу Мэтьюса. Три Ришара против двух. На данном промежутке своей карьеры Мэтьюс как снайпер выглядит получше Стэмкоса, что дальше будет хз
Мне кажется что шансы у него нулевые.
Дак да, даже у маккинона больше шансов догнать и обогнать
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Нюландер о Малкине и Овечкине: «Одни из лучших спортсменов в мире. Их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады»
16 февраля, 17:41
Маккиннон забросил 400-ю шайбу в регулярках НХЛ – в 30 лет и 121 день. Только Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк, Стэмкос и Драйзайтль были моложе на этой отметке из действующих игроков
1 января, 10:13
Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне – как и у Овечкина
19 декабря 2025, 05:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем