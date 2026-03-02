«Оттава» не обменяет Ткачака на фоне встречи с Трампом в Белом доме, заявил Фридман: «Без шансов, он отличный капитан для клуба»

«Оттава» не обменяет Ткачака на фоне встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман опроверг слухи о возможном обмене Брэди Ткачака на фоне встречи с президентом США Дональдом Трампом .

Ранее капитан «Оттавы » посетил Белый дом после победы сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады.

«Без шансов, он отличный капитан для «Сенаторс». Брэди никуда не уйдет», – сказал Фридман.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Ткачак провел 13 матчей и набрал 13 (5+8) очков за канадский клуб.

Белый дом выложил ИИ-видео с Ткачаком, оскорбляющим канадцев: «Мне пришлось преподать урок ублюдкам, поедающим кленовый сироп». Брэди заявил: «Очевидный фэйк. Это не мой голос»