  • «Оттава» не обменяет Ткачака на фоне встречи с Трампом в Белом доме, заявил Фридман: «Без шансов, он отличный капитан для клуба»
5

«Оттава» не обменяет Ткачака на фоне встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман опроверг слухи о возможном обмене Брэди Ткачака на фоне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее капитан «Оттавы» посетил Белый дом после победы сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады.

«Без шансов, он отличный капитан для «Сенаторс». Брэди никуда не уйдет», – сказал Фридман.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Ткачак провел 13 матчей и набрал 13 (5+8) очков за канадский клуб.

Белый дом выложил ИИ-видео с Ткачаком, оскорбляющим канадцев: «Мне пришлось преподать урок ублюдкам, поедающим кленовый сироп». Брэди заявил: «Очевидный фэйк. Это не мой голос»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoолимпийский хоккейный турнир
Эллиотт Фридман
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
Политика
logoОттава
logoБрэди Ткачак
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А кто-то на полном серьезе думал, что Оттава обменяет своего капитана и одного из ведущих игроков, за то, что он выиграл ОИ в составе сборной США и встретился с президентом?))
А что за бред написан про 13 матчей в этом сезоне, когда в статистике у него высвечивается 39 игр? 👀
И по очкам тоже самое.
Ответ slipar
А что за бред написан про 13 матчей в этом сезоне, когда в статистике у него высвечивается 39 игр? 👀 И по очкам тоже самое.
Это статистика Мэттью ))
Ответ Самый адовый Крикун
Это статистика Мэттью ))
Точняк, спасибо! 🙈😆
Я открывал новость, надеясь увидеть, что кто-то что-то ляпнул интересное. А тут просто "много шума из ничего")
