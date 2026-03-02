Роман Ротенберг: победа США на Олимпиаде – ненастоящая, там не было России.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о предстоящих выборах президента в ИИХФ .

Действующий глава организации Люк Тардиф пока не заявлял о желании переизбраться на пост. Выборы пройдут на конгрессе, который обычно проводится в конце сентября. Кандидаты могут подать заявки до 1 июня.

«Мы должны найти своих кандидатов, которые будут более дружественными для нас. Здесь надо пообщаться с руководителями хоккея, это серьезный вопрос.

Уверен, что есть такие люди в хоккейном мире, которые абсолютно точно готовы сделать все для того, чтобы Россия вернулась и хоккей развивался на мировом уровне. Потому что любая победа сборной, тех же США, на Олимпиаде – ненастоящая, потому что там не было России.

Только когда будет участвовать сборная России, только тогда это будут настоящая Олимпиада и настоящая победа», – сказал Ротенберг.

