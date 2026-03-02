103

Роман Ротенберг: «Победа США на Олимпиаде – ненастоящая. Там не было России»

Роман Ротенберг: победа США на Олимпиаде – ненастоящая, там не было России.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о предстоящих выборах президента в ИИХФ.

Действующий глава организации Люк Тардиф пока не заявлял о желании переизбраться на пост. Выборы пройдут на конгрессе, который обычно проводится в конце сентября. Кандидаты могут подать заявки до 1 июня.

«Мы должны найти своих кандидатов, которые будут более дружественными для нас. Здесь надо пообщаться с руководителями хоккея, это серьезный вопрос.

Уверен, что есть такие люди в хоккейном мире, которые абсолютно точно готовы сделать все для того, чтобы Россия вернулась и хоккей развивался на мировом уровне. Потому что любая победа сборной, тех же США, на Олимпиаде – ненастоящая, потому что там не было России.

Только когда будет участвовать сборная России, только тогда это будут настоящая Олимпиада и настоящая победа», – сказал Ротенберг.

Глава ИИХФ Тардиф о России на ОИ-2030: «Времени еще много. До этого все изменится в лучшую сторону, надеюсь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoолимпийский хоккейный турнир
logoФХР
logoКХЛ
logoЛюк Тардиф
logoРоман Ротенберг
logoОлимпиада-2026
logoИИХФ
ТАСС
logoСборная США по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А наша победа в 2018, какая тогда?
Ответ Z@TBop
А наша победа в 2018, какая тогда?
Раз мы выиграли, значит настоящая! Типа это не наши проблемы, что в 2018 не было лучших игроков мира. Манипуляция.
Ответ Z@TBop
А наша победа в 2018, какая тогда?
не только в 2018, но в целом и все победы СССР на Олимпиадах в таком случае.
Извините, конечно, я за наших всегда, однако, с такой логикой все победы сборной СССР на Олимпиадах - тоже ненастоящие. Там не было игроков НХЛ. )))
Ответ Иван Петров
Извините, конечно, я за наших всегда, однако, с такой логикой все победы сборной СССР на Олимпиадах - тоже ненастоящие. Там не было игроков НХЛ. )))
Комментарий скрыт
Ответ Саша Иванов_1117064575
Комментарий скрыт
Гений! Просто гений. Лишь бы что черкануть. Одиночество? Читайте внимательно и пытайтесь понять мысль.
А когда студентов из Канады и США сборная СССР 35 лет обыгрывала, да и то не всегда, это было по настоящему?
Ответ Геннадий Киселев
А когда студентов из Канады и США сборная СССР 35 лет обыгрывала, да и то не всегда, это было по настоящему?
Ты лодку то не раскачивай, не раскачивай тебе говорю!
Уточню: там не было России-25
Ответ Bartez1986
Уточню: там не было России-25
скорее OAR
Им плевать, они победили лучшую сборную мира, которая выиграла 4 турнира подряд с участием лучших..
Ответ klimkamnev
Им плевать, они победили лучшую сборную мира, которая выиграла 4 турнира подряд с участием лучших..
Комментарий скрыт
Как это не было, Финны заняли 3 место, уступив Канаде 🤔
Ответ Олег Момус
Как это не было, Финны заняли 3 место, уступив Канаде 🤔
В сезоне 2026 Великобритания будет участвовать в ЧМ , Финляндия уже + Россия вернется !
Короче все 3 страны , чьим гражданством обладает Роман - будут в деле .
ЧМ - мечты Романа Ротенберга будет !
А в Сочи слив от США не настоящий, так как главный бомбардир сборной сидел на трибунах.
Так же Роман Ротенберг : победа Аргентины на ЧМ - 2022, не настоящая, там не было России!
Ответ Арсений1990
Так же Роман Ротенберг : победа Аргентины на ЧМ - 2022, не настоящая, там не было России!
Уточню: там не было России-25
По информации МОК - у России нет ни одного золота ( сборная СНГ и Атлеты из России- не в счёт, естественно). Правда в этом.
Как то слабенько его албанцы воспитали. Часть дури не вышла
Ответ Anti S
Как то слабенько его албанцы воспитали. Часть дури не вышла
Сомневаюсь, что он передвигался по улицам Хельсинки без охранника.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава ИИХФ Тардиф о России на ОИ-2030: «Времени еще много. До этого все изменится в лучшую сторону, надеюсь»
25 февраля, 07:34
Ротенберг о судействе на ОИ: «Не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»
25 февраля, 05:45
Ротенберг о США на ОИ: «В Мичигане развивают игроков, оттуда идет их золото. Мы изучили мичиганский опыт – это наши наработки. Американцы их скопировали, но оригинал всегда лучше»
24 февраля, 18:41
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем