Роман Ротенберг: «Победа США на Олимпиаде – ненастоящая. Там не было России»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о предстоящих выборах президента в ИИХФ.
Действующий глава организации Люк Тардиф пока не заявлял о желании переизбраться на пост. Выборы пройдут на конгрессе, который обычно проводится в конце сентября. Кандидаты могут подать заявки до 1 июня.
«Мы должны найти своих кандидатов, которые будут более дружественными для нас. Здесь надо пообщаться с руководителями хоккея, это серьезный вопрос.
Уверен, что есть такие люди в хоккейном мире, которые абсолютно точно готовы сделать все для того, чтобы Россия вернулась и хоккей развивался на мировом уровне. Потому что любая победа сборной, тех же США, на Олимпиаде – ненастоящая, потому что там не было России.
Только когда будет участвовать сборная России, только тогда это будут настоящая Олимпиада и настоящая победа», – сказал Ротенберг.
Глава ИИХФ Тардиф о России на ОИ-2030: «Времени еще много. До этого все изменится в лучшую сторону, надеюсь»
Короче все 3 страны , чьим гражданством обладает Роман - будут в деле .
ЧМ - мечты Романа Ротенберга будет !