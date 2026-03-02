  • Спортс
  Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: «Мы играли за Родину и любовь к хоккею, а не за оклады. У меня не было даже копейки на хлеб – таксовали, чтобы заработать 2-3 рубля»
Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев рассказал, что работал таксистом в СССР в конце хоккейной карьеры. Картаев провел 376 матчей за челябинский клуб в период с 1965 по 1979 год.

«Когда я заканчивал играть в конце 70-х, у меня за душой не было ни копейки, даже на хлеб.

Мы садились с сыном в машину и таксовали по Гагарина, чтобы заработать 2-3 рубля, но играли мы не за оклады, а за любовь к хоккею и за Родину», – сказал Картаев.

Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по два месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Копейский рабочий»
Анатолий Картаев
деньги
чемпионат СССР
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Машины в 70-х были ну у оооочень немногих.
Ответ Best game on Earth
Машины в 70-х были ну у оооочень немногих.
Играли за машины , любовь к родине и к хоккею)))
Что ты сразу начинаешь ?)))
Ответ Best game on Earth
Машины в 70-х были ну у оооочень немногих.
Да хорош вам, не у многих...). Зачем вам машины, когда хоккеисты таксуют что бы пару рубликов на хлеб заработать). Ни жизнь а малина...). У хоккеистов денег нет на хлеб, а у всех прочих есть аж на такси!☝️🤭😁🤣🤣🤣
Я так понимаю, что машину он тоже за 2–3 рубля купил, если денег не было ни копейки.
Для зумеров: стоимость самого бюджетного автомобиля в 1978 году ЗАЗ-968А составляла примерно 3800 рублей, очередь на машину 2-3 года. Жигули ВАЗ 2101 — 5400 рублей. Средняя з/п по стране 145 руб/месяц, з/п спортсменов команд мастеров высшего дивизиона 250–500 руб/месяц (зависила от доплат местного спортивного ведомства и занятого места) Трактор был на пятом месте, так что его з/п могла быть и 450-500 руб.
Но товарищ бомбил, даже невзирая на ОБХСС, доооо.
Ответ Суомилайнен
Я так понимаю, что машину он тоже за 2–3 рубля купил, если денег не было ни копейки. Для зумеров: стоимость самого бюджетного автомобиля в 1978 году ЗАЗ-968А составляла примерно 3800 рублей, очередь на машину 2-3 года. Жигули ВАЗ 2101 — 5400 рублей. Средняя з/п по стране 145 руб/месяц, з/п спортсменов команд мастеров высшего дивизиона 250–500 руб/месяц (зависила от доплат местного спортивного ведомства и занятого места) Трактор был на пятом месте, так что его з/п могла быть и 450-500 руб. Но товарищ бомбил, даже невзирая на ОБХСС, доооо.
Для зумеров: на своей машине таксовать было противозаконно, уголовная статья.
Ответ Onion
Для зумеров: на своей машине таксовать было противозаконно, уголовная статья.
Дык, ОБХСС же!!!
Всем футболистам и хоккеистам высшей лиги выделяли квартиры и машины, платили премии за победы...
И что хорошего?
Хоккеисты уровня Трактора получали очень прилично. Если не пропивать, то можно прилично накопить на хлеб, закончить Лесгафта, пойти в СДЮШОР... Таксовать в конце 70х ?!!! Очень проблематично
в машину садились... в семидесятых... воистину, неимущие)))
а че хорошего-то в этом? да и выбора не было
А почему нельзя любить Родину, имея 2-3 копейки на хлеб? И многое другое?
Много сейчас таких, рвущих на себе рубаху и рассказывающих, какими они были в Союзе патриотами да бессеребрениками. Трудились 25 часов в сутки на Родину за похвальную грамоту, а потом нам с Марса плохих людей в малиновых пиджаках десантировали и начались 90е.
Кто-то не стесняясь ######(говорит неправду)😄
Легенды Челябинского хоккея! Картаев Шорин Белоусов!
