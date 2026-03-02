Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: «Мы играли за Родину и любовь к хоккею, а не за оклады. У меня не было даже копейки на хлеб – таксовали, чтобы заработать 2-3 рубля»

Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: мы играли не за оклады, а за Родину.

Бывший капитан «Трактора » Анатолий Картаев рассказал, что работал таксистом в СССР в конце хоккейной карьеры. Картаев провел 376 матчей за челябинский клуб в период с 1965 по 1979 год.

«Когда я заканчивал играть в конце 70-х, у меня за душой не было ни копейки, даже на хлеб.

Мы садились с сыном в машину и таксовали по Гагарина, чтобы заработать 2-3 рубля, но играли мы не за оклады, а за любовь к хоккею и за Родину», – сказал Картаев.

