Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: «Мы играли за Родину и любовь к хоккею, а не за оклады. У меня не было даже копейки на хлеб – таксовали, чтобы заработать 2-3 рубля»
Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: мы играли не за оклады, а за Родину.
Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев рассказал, что работал таксистом в СССР в конце хоккейной карьеры. Картаев провел 376 матчей за челябинский клуб в период с 1965 по 1979 год.
«Когда я заканчивал играть в конце 70-х, у меня за душой не было ни копейки, даже на хлеб.
Мы садились с сыном в машину и таксовали по Гагарина, чтобы заработать 2-3 рубля, но играли мы не за оклады, а за любовь к хоккею и за Родину», – сказал Картаев.
Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по два месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Копейский рабочий»
Что ты сразу начинаешь ?)))
Для зумеров: стоимость самого бюджетного автомобиля в 1978 году ЗАЗ-968А составляла примерно 3800 рублей, очередь на машину 2-3 года. Жигули ВАЗ 2101 — 5400 рублей. Средняя з/п по стране 145 руб/месяц, з/п спортсменов команд мастеров высшего дивизиона 250–500 руб/месяц (зависила от доплат местного спортивного ведомства и занятого места) Трактор был на пятом месте, так что его з/п могла быть и 450-500 руб.
Но товарищ бомбил, даже невзирая на ОБХСС, доооо.
Много сейчас таких, рвущих на себе рубаху и рассказывающих, какими они были в Союзе патриотами да бессеребрениками. Трудились 25 часов в сутки на Родину за похвальную грамоту, а потом нам с Марса плохих людей в малиновых пиджаках десантировали и начались 90е.