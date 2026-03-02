Каменский об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Мы должны болеть за Сашу и радоваться его победам. Для него реально стать единственным рекордсменом»

Каменский об Овечкине: мы должны болеть за Сашу и радоваться победам.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам НХЛ с учетом плей-офф.

У 40-летнего капитана «Вашингтона » на счету 998 шайб, у Гретцки – 1016.

«Мы должны желать ему побить этот рекорд, болеть за него и радоваться его победам.

Считаю, что Саше вполне реально побить все рекорды и стать единственным рекордсменом. Удачи ему, следим за ним», – сказал Каменский.

Овечкин набрал 50 (24+26) очков при полезности «0» в 62 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов «Вашингтона» в сезоне, обогнав Уилсона