Крикунов о возможной замене России на Кубке мира-2028: «Тогда и США надо отстранять – вон что в Иране закрутилось. Надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о возможной замене национальной команды на Кубке мира-2028.

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация, что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии из-за конфликта России с Украиной.

«Надо еще подождать и посмотреть, что будет. Но будет ошибкой пригласить Словакию вместо России.

Кубок мира – это коммерческое предприятие, где зарабатываются деньги. Разница будет большой, если там будет Словакия, а не Россия. Там будет такой ажиотаж, если в финале сойдутся Россия и Канада.

На Кубке мира надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься. Вон что в Иране закрутилось. Если разобраться по логике, тогда надо и США отстранять. Вот каким бы был Кубок мира без США, России, останется только Канаду еще убрать.

Думаю, на Кубок мира сборной России попасть будет даже проще, чем на чемпионат мира», – заявил Крикунов.

КХЛ выбрала «Кто-то другой» в опросе ИИХФ о победителе ОИ-2030. Среди вариантов были США, Канада, Финляндия, Словакия, Швеция, Чехия, Швейцария

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoКубок мира
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoСборная Словакии по хоккею
Политика
logoСборная США по хоккею
logoСоветский спорт
logoВладимир Крикунов
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я надеюсь что сам Крикунов уехал из вражеского НАТО? Или из Латвии он это вещает?
Ответ Ilya Volkov
Я надеюсь что сам Крикунов уехал из вражеского НАТО? Или из Латвии он это вещает?
он же вроде как в Сочи советником оставлен
Организаторы КМ, безусловно, не знают как им зарабатывать деньги.😊😊😊
а кто отстранять то будет?🤣✌️наивный
Ответ Splin
а кто отстранять то будет?🤣✌️наивный
Видимо сами себя 😁
Вот старик словестного поноса выдал, так выдал...
Крикунов путает бизнес российский и зарубежный. Это в РФ зачастую спонсоры "по указке" появляются, а в этих Америках если условных Макдональдс не захочет себя ассоциировать с турниром с участием России, то скорее выберут Макдональдс, а не Россию (бизнес как-никак).
Ответ gja
Крикунов путает бизнес российский и зарубежный. Это в РФ зачастую спонсоры "по указке" появляются, а в этих Америках если условных Макдональдс не захочет себя ассоциировать с турниром с участием России, то скорее выберут Макдональдс, а не Россию (бизнес как-никак).
так понятно, что спорт это уже давно политика и бизнес
Старый пердун о бизнесе заговорил
«Тогда и США надо отстранять – вон что в Иране закрутилось»

Я, конечно, мог бы напомнить Крикунову хорошую русскую поговорку ВОЛКОДАВ ПРАВ, ЛЮДОЕД — НЕТ, но уверен, что до него, болезного, это все равно не дойдет.
Дедуля, успокойса ужо.
Даже его фамилия о нём говорит, а вернее кричит.
