Крикунов о возможной замене России на Кубке мира-2028: «Тогда и США надо отстранять – вон что в Иране закрутилось. Надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься»

Крикунов о возможной замене России на Кубке мира: тогда и США надо отстранять.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о возможной замене национальной команды на Кубке мира-2028.

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация , что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии из-за конфликта России с Украиной.

«Надо еще подождать и посмотреть, что будет. Но будет ошибкой пригласить Словакию вместо России.

Кубок мира – это коммерческое предприятие, где зарабатываются деньги. Разница будет большой, если там будет Словакия, а не Россия. Там будет такой ажиотаж, если в финале сойдутся Россия и Канада.

На Кубке мира надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься. Вон что в Иране закрутилось. Если разобраться по логике, тогда надо и США отстранять. Вот каким бы был Кубок мира без США, России, останется только Канаду еще убрать.

Думаю, на Кубок мира сборной России попасть будет даже проще, чем на чемпионат мира», – заявил Крикунов.

