Барак о Магнитогорске: «До арены всего 15 минут – намного удобнее, чем в Москве с ее сумасшедшим движением. Запомнился металлургический комбинат – я поражен, как работают люди»
Нападающий «Металлурга» Дерек Барак рассказал о жизни в Магнитогорске. 31-летний американец проводит первый сезон за клуб после перехода из подмосковного «Витязя».
– Мы с вами общались в августе, и тогда вы рассказывали о своих планах посетить красивые места, которые находятся рядом с Магнитогорском. Удалось ли их осуществить?
– Да. Из того, что я увидел, мне очень хорошо запомнился Магнитогорский металлургический комбинат. Еще в городе есть несколько хороших ресторанов.
– Хорошо, но я больше клоню к местам, что находятся за городом. Банное озеро, например…
– Да, на Банном я тоже был. Там очень приятно, можно с удовольствием прогуляться.
– Когда вы были на комбинате, удалось осознать, насколько тяжела работа металлургов?
– Конечно. Я поражен тем, как работают люди в Магнитогорске. Мне было очень интересно посмотреть, как все это выглядит изнутри.
– Вы говорили, что жизнь в Магнитогорске вам нравится своей простотой. Что еще вам нравится в Магнитке?
– Для меня важно, что совсем недалеко от моего дома есть хорошие рестораны, где можно пообедать. Да и добираться до арены мне всего лишь 15 минут. Это намного удобнее, чем в Москве с ее сумасшедшим движением, – сказал Барак.
