Барак о Магнитогорске: «До арены всего 15 минут – намного удобнее, чем в Москве с ее сумасшедшим движением. Запомнился металлургический комбинат – я поражен, как работают люди»

Барак о Магнитогорске: до арены всего 15 минут – намного удобнее, чем в Москве.

Нападающий «Металлурга » Дерек Барак рассказал о жизни в Магнитогорске. 31-летний американец проводит первый сезон за клуб после перехода из подмосковного «Витязя».

– Мы с вами общались в августе, и тогда вы рассказывали о своих планах посетить красивые места, которые находятся рядом с Магнитогорском. Удалось ли их осуществить?

– Да. Из того, что я увидел, мне очень хорошо запомнился Магнитогорский металлургический комбинат. Еще в городе есть несколько хороших ресторанов.

– Хорошо, но я больше клоню к местам, что находятся за городом. Банное озеро, например…

– Да, на Банном я тоже был. Там очень приятно, можно с удовольствием прогуляться.

– Когда вы были на комбинате, удалось осознать, насколько тяжела работа металлургов?

– Конечно. Я поражен тем, как работают люди в Магнитогорске. Мне было очень интересно посмотреть, как все это выглядит изнутри.

– Вы говорили, что жизнь в Магнитогорске вам нравится своей простотой. Что еще вам нравится в Магнитке?

– Для меня важно, что совсем недалеко от моего дома есть хорошие рестораны, где можно пообедать. Да и добираться до арены мне всего лишь 15 минут. Это намного удобнее, чем в Москве с ее сумасшедшим движением, – сказал Барак.