  • Барак о Магнитогорске: «До арены всего 15 минут – намного удобнее, чем в Москве с ее сумасшедшим движением. Запомнился металлургический комбинат – я поражен, как работают люди»
12

Нападающий «Металлурга» Дерек Барак рассказал о жизни в Магнитогорске. 31-летний американец проводит первый сезон за клуб после перехода из подмосковного «Витязя».

– Мы с вами общались в августе, и тогда вы рассказывали о своих планах посетить красивые места, которые находятся рядом с Магнитогорском. Удалось ли их осуществить?

– Да. Из того, что я увидел, мне очень хорошо запомнился Магнитогорский металлургический комбинат. Еще в городе есть несколько хороших ресторанов.

– Хорошо, но я больше клоню к местам, что находятся за городом. Банное озеро, например…

– Да, на Банном я тоже был. Там очень приятно, можно с удовольствием прогуляться.

– Когда вы были на комбинате, удалось осознать, насколько тяжела работа металлургов?

– Конечно. Я поражен тем, как работают люди в Магнитогорске. Мне было очень интересно посмотреть, как все это выглядит изнутри.

– Вы говорили, что жизнь в Магнитогорске вам нравится своей простотой. Что еще вам нравится в Магнитке?

– Для меня важно, что совсем недалеко от моего дома есть хорошие рестораны, где можно пообедать. Да и добираться до арены мне всего лишь 15 минут. Это намного удобнее, чем в Москве с ее сумасшедшим движением, – сказал Барак.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Город Маленький да....но насыщенный инфраструктурой...Город растёт, открываются
новые объекты, для досуга всем.....
Горнолыжный комплекс в центре города.
Вот это да....Парк притяжения.
Я не жалею что живу в Магнитогорске!!
И болею за Металлург!!!
Ответ Олег
Город Маленький да....но насыщенный инфраструктурой...Город растёт, открываются новые объекты, для досуга всем..... Горнолыжный комплекс в центре города. Вот это да....Парк притяжения. Я не жалею что живу в Магнитогорске!! И болею за Металлург!!!
Комментарий скрыт
Ответ Казанский КБ
Комментарий скрыт
Да успокойся, везде стоят фильтры,
на отчистных .Сейчас что в Москве, что
в Казани, что в Магнитогорске...
Снег один белый 😉.....Хотя помню было и
по другому....
Да, в Москве то с ресторанами и кафе у дома совсем все плохо)) Но кому что нравится, получая одинаково много, наверное и в Магнитогорске хорошо живется.
с точки зрения вахтовика все так и есть, вряд ли он бы рассмотрел город для проживания с семьей
Ответ цэсемьэр
с точки зрения вахтовика все так и есть, вряд ли он бы рассмотрел город для проживания с семьей
Ну Корешковы и Мозякины живут...
Ответ icey_punk
Обама?
Приехал гадить в подъездах.
Ответ icey_punk
Обама?
ну типа
