КХЛ оштрафовала Комтуа за симуляцию в игре с «Металлургом». Форвард «Динамо» говорил, что Петунин ударил его черенком клюшки

КХЛ оштрафовала Максима Комтуа за симуляцию в игре с «Металлургом».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал форварда «Динамо » Максима Комтуа за симуляцию в матче против «Металлурга » (4:1).

Эпизод произошел в третьем периоде. Канадский нападающий провел силовой прием на Александре Петунине . Хоккеист магнитогорского клуба в ответ толкнул соперника в спину. Комтуа упал, но судьи оставили эпизод без внимания.

Позднее хоккеист «Динамо» заявил , что его ударили черенком клюшки.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Москва Максима Комтуа наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки»