  КХЛ оштрафовала Комтуа за симуляцию в игре с «Металлургом». Форвард «Динамо» говорил, что Петунин ударил его черенком клюшки
КХЛ оштрафовала Максима Комтуа за симуляцию в игре с «Металлургом».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал форварда «Динамо» Максима Комтуа за симуляцию в матче против «Металлурга» (4:1).

Эпизод произошел в третьем периоде. Канадский нападающий провел силовой прием на Александре Петунине. Хоккеист магнитогорского клуба в ответ толкнул соперника в спину. Комтуа упал, но судьи оставили эпизод без внимания.

Позднее хоккеист «Динамо» заявил, что его ударили черенком клюшки.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Москва Максима Комтуа наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
судьи
видео
32 комментария
Балет с*ка устроили
ему бы в омск. там такие балеруны, в почëте.
Ну по ребрам он ему черенком клюшки вдарил, немного вскользь, но там защиты минимум.
По хорошему Петунина надо было штрафовать за удар, а Макса за симуляцию.
Ответ Al561
Ну по ребрам он ему черенком клюшки вдарил, немного вскользь, но там защиты минимум. По хорошему Петунина надо было штрафовать за удар, а Макса за симуляцию.
Первый нормальный комментарий. Удар акцентированный был, это отрицать сложно. Вопрос только в том, попал он по защите или рядом с ней в ребро. Я бы не был настолько прямолинеен в принятии решения. Но на Комтуа тут репутация играет... Точнее, против
Ответ Al561
Ну по ребрам он ему черенком клюшки вдарил, немного вскользь, но там защиты минимум. По хорошему Петунина надо было штрафовать за удар, а Макса за симуляцию.
У меня сразу такая мысль возникла: по 2 каждому. Конечно, тычок был после силового приема.
Я - нейтральный болельщик. Удар вижу, и место удара - крайне болезненное.
Ответ Роберт Зайнуллин
Я - нейтральный болельщик. Удар вижу, и место удара - крайне болезненное.
Мне почему-то тоже верится, что было больно.
Ответ Роберт Зайнуллин
Я - нейтральный болельщик. Удар вижу, и место удара - крайне болезненное.
Я нейтральный болельщик. Удара не вижу, а вижу касание и не клюшкой, а перчаткой. Да и не по ребрам, а немного в край защиты. Там даже скорее касание лопатки. Комтуа не первый раз симулирует. А тут вообще чистейшая симуляция.
Правильно Разин сказал,похож на курицу.😅😅😅
Подлый и мерзкий игрок...всегда это замечал!
Ответ redren26
Подлый и мерзкий игрок...всегда это замечал!
Ответ Bukmeker Nikey
👉😲
Мне кажется Максу надо снять побои, и в прокуратуру заявление написать на Петунина!
Ответ Вольфсбург
Мне кажется Максу надо снять побои, и в прокуратуру заявление написать на Петунина!
))))))
почему то Динамо собирает таких гнилых игроков... был Комаров , сейчас этот клоун.... может специально для задания таких ищут....в общем менты таких любят....
Перешагнул как Айверсон.
курица подлая а не комтуа 🤣
