КХЛ оштрафовала Комтуа за симуляцию в игре с «Металлургом». Форвард «Динамо» говорил, что Петунин ударил его черенком клюшки
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал форварда «Динамо» Максима Комтуа за симуляцию в матче против «Металлурга» (4:1).
Эпизод произошел в третьем периоде. Канадский нападающий провел силовой прием на Александре Петунине. Хоккеист магнитогорского клуба в ответ толкнул соперника в спину. Комтуа упал, но судьи оставили эпизод без внимания.
Позднее хоккеист «Динамо» заявил, что его ударили черенком клюшки.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Москва Максима Комтуа наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.
Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки»
По хорошему Петунина надо было штрафовать за удар, а Макса за симуляцию.