«Авангард» объявил о новом контракте с Ибрагимовым на 2 года

«Авангард » объявил о продлении контракта с 28-летним Марселем Ибрагимовым на два года.

Защитник проводит первый сезон в омском клубе после обмена из «Лады». На его счету 48 матчей и 8 (2+6) очков в этом FONBET чемпионате КХЛ при полезности «минус 3».

«Марсель Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше . Также хочу отметить его отношение к делу.

Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу. Впереди интересный путь, в котором мы желаем Марселю успехов!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .

