«Авангард» объявил о новом контракте с Ибрагимовым на 2 года

«Авангард» продлил контракт с Марселем Ибрагимовым.

«Авангард» объявил о продлении контракта с 28-летним Марселем Ибрагимовым на два года.

Защитник проводит первый сезон в омском клубе после обмена из «Лады». На его счету 48 матчей и 8 (2+6) очков в этом FONBET чемпионате КХЛ при полезности «минус 3».

«Марсель Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу.

Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу. Впереди интересный путь, в котором мы желаем Марселю успехов!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

«Авангард» продлил контракт с Чистяковым на год. У защитника 21 очко и «плюс 9» в 54 матчах сезона

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангард»
Неплохой домосед во 2-3 пару. В меру жёсткий и скорее всего за адекватный ценник. Такое мы любим.
Троих защитников продлили, видимо решили костяк обороны на следующий сезон сохранить. В принципе правильно
Видно совсем плохо с защитниками в Авангарде.коль Ибрагимова подписали.
Ответ John-Vorchun
Видно совсем плохо с защитниками в Авангарде.коль Ибрагимова подписали.
У нас всё отлично с защитниками. В отличии от Трактора 🤭
Если он у вас не заиграл, то это не значит, что он плохой игрок.
Ответ Angryslon
У нас всё отлично с защитниками. В отличии от Трактора 🤭 Если он у вас не заиграл, то это не значит, что он плохой игрок.
Да.что там у вас отличного.тот же Ибрагимов и в Ладе не заиграл.Касаемо Трактора.сразу ожидаема была такая игра.12 игроков ушло.а новым нужно время
