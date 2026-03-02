Орехов о серии поражений «Металлурга»: «Не сказал бы, что ни у кого нет мотивации. Просто игры так складываются. Если не идет сейчас, значит, пойдет потом»

Валерий Орехов: не сказал бы, что ни у кого в «Металлурге» нет мотивации.

Защитник «Металлурга» Валерий Орехов высказался о поражениях команды в последних матчах.

Магнитогорцы проиграли «Северстали» (3:4 ОТ), «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (1:4).

– Разин уже не первый раз говорит, что команде не хватает мотивации. Вам действительно сложно сейчас настраиваться на игры?

– Я бы не сказал, что ни у кого нет мотивации, просто так складываются игры, что много не забиваем, допускаем ненужные ошибки и не хватает концентрации.

Играем хорошо, двигаем шайбу, но многое позволяем у своих ворот и не используем моменты, которые у нас есть.

– Отсутствие мотивации может сказаться на реализации моментов?

– Надеюсь, нет. Наоборот, мы насытимся этими моментами и будем с горящими глазами их реализовывать. Если не идет сейчас, значит, пойдет потом, – сказал Орехов.

