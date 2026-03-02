Ансель Галимов об успехах «Динамо»: «Ближе к плей‑офф просто немного начали за голову браться. Кубковым бойцом вроде с начала сезона были»

Ансель Галимов: ближе к плей-офф игроки «Динамо» начали за голову браться.

Форвард «Динамо» Ансель Галимов высказался об успехах команды после победы над «Металлургом » (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Бело-голубые выиграли 6 из 7 последних матчей и идут на 6-м месте в Западной конференции.

– Такой результат в матче с лидером «регулярки» внушает оптимизм?

– На самом деле, мы просто выполнили тренерскую установку, хорошо сработало большинство. Спецбригады предрешили результат.

– На «Металлург» по‑особенному настраивались?

– Не думаем такими категориями.

– Команда после паузы набрала внушительный ход. Что поменялось в вашей игре?

– Ближе к плей‑офф просто немного начали за голову браться и делать правильные вещи.

– Можно сказать, что «Динамо» на глазах превращается в кубкового бойца?

– Оно вроде и с начала сезона таким было.

– После увольнения Кудашова не все так думали.

– В раздевалке все знали, что нужно просто пройти этот период и делать правильные вещи, — сказал Галимов.