Ансель Галимов об успехах «Динамо»: «Ближе к плей‑офф просто немного начали за голову браться. Кубковым бойцом вроде с начала сезона были»
Форвард «Динамо» Ансель Галимов высказался об успехах команды после победы над «Металлургом» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Бело-голубые выиграли 6 из 7 последних матчей и идут на 6-м месте в Западной конференции.
– Такой результат в матче с лидером «регулярки» внушает оптимизм?
– На самом деле, мы просто выполнили тренерскую установку, хорошо сработало большинство. Спецбригады предрешили результат.
– На «Металлург» по‑особенному настраивались?
– Не думаем такими категориями.
– Команда после паузы набрала внушительный ход. Что поменялось в вашей игре?
– Ближе к плей‑офф просто немного начали за голову браться и делать правильные вещи.
– Можно сказать, что «Динамо» на глазах превращается в кубкового бойца?
– Оно вроде и с начала сезона таким было.
– После увольнения Кудашова не все так думали.
– В раздевалке все знали, что нужно просто пройти этот период и делать правильные вещи, — сказал Галимов.