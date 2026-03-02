Шефер с 2+1, Терявяйнен с дублем и Шилов с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Мэттью Шефер, Теуво Терявяйнен и Артур Шилов – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – вратарь «Питтсбурга » Артур Шилов , засушивший «Вегас» (5:0) при 22 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него 2-м в сезоне и в карьере в лиге (в рамках регулярок).

Вторая звезда – форвард «Чикаго » Теуво Терявяйнен с дублем в ворота «Юты» (4:0).

Первая звезда – защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 3 (2+1) очками в матче против «Флориды». Он стал 4-м защитником новичком в истории лиги , забросившим 20+ шайб за сезон.