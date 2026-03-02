Шефер с 2+1, Терявяйнен с дублем и Шилов с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Мэттью Шефер, Теуво Терявяйнен и Артур Шилов – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов, засушивший «Вегас» (5:0) при 22 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него 2-м в сезоне и в карьере в лиге (в рамках регулярок).
Вторая звезда – форвард «Чикаго» Теуво Терявяйнен с дублем в ворота «Юты» (4:0).
Первая звезда – защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 3 (2+1) очками в матче против «Флориды». Он стал 4-м защитником новичком в истории лиги, забросившим 20+ шайб за сезон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Шофер лучший новичок, уже без вариантов
