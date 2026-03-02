Морис о «Флориде» после 4:5 с «Айлендерс»: «Сейчас нам нужен любой позитив. Любой удачный момент, вселяющий надежду»

Пол Морис о поражениях «Флориде»: сейчас нам нужен любой позитив.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис высказался о поражении от «Айлендерс » (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Южане пропустили решающий гол за 32 секунды до завершения третьего периода. Поражение стало для команды 7-м в последних 9 играх.

«Проигрывать таким образом обидно. Главная проблема – мы не контролировали шайбу должным образом. У нас были потери, но не из-за плохих передач. Просто был контроль, а потом его не стало.

Сейчас нам нужен любой позитив. Любой удачный момент, который даст надежду. Именно к этому мы и стремимся. У наших игроков за плечами большой опыт, они провели много важных игр вместе. В этом ключ к успеху», – сказал Морис.

Следующий матч команда проведет против «Нью-Джерси» 3 марта (начало по московскому времени – 4 марта в 03:00).

«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков