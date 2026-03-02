  • Спортс
  • «Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал». Крикунов о закрытии воздушного пространства странами Персидского залива
«Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал». Крикунов о закрытии воздушного пространства странами Персидского залива

Владимир Крикунов: Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая.

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинул Дубай незадолго до начала вооруженного конфликта в регионе. 

40-летний хоккеист отдыхал в Дубае во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика нанесла ответный удар по американским военным базам в регионе, в том числе в ОАЭ. Страны Персидского залива начали закрывать свое воздушное пространство.

«Будем надеяться, что до 1000 голов он доберется. Да, повезло ему, что он вовремя уехал [из Дубая]. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал», – сказал Крикунов.

Овечкин забил – сразу дубль «Монреалю»! Два гола до 1000

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
Спортс уже не знает как впихнуть политику в любую тему
Ответ paha
Спортс уже не знает как впихнуть политику в любую тему
Скорее, Спортс не знает как впихнуть Овечкина в любую тему
