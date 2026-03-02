«Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал». Крикунов о закрытии воздушного пространства странами Персидского залива

Владимир Крикунов: Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая.

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о том, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин покинул Дубай незадолго до начала вооруженного конфликта в регионе.

40-летний хоккеист отдыхал в Дубае во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ .

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика нанесла ответный удар по американским военным базам в регионе, в том числе в ОАЭ. Страны Персидского залива начали закрывать свое воздушное пространство.

«Будем надеяться, что до 1000 голов он доберется. Да, повезло ему, что он вовремя уехал [из Дубая]. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал», – сказал Крикунов.

