«Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал». Крикунов о закрытии воздушного пространства странами Персидского залива
Владимир Крикунов: Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая.
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинул Дубай незадолго до начала вооруженного конфликта в регионе.
40-летний хоккеист отдыхал в Дубае во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ.
28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика нанесла ответный удар по американским военным базам в регионе, в том числе в ОАЭ. Страны Персидского залива начали закрывать свое воздушное пространство.
«Будем надеяться, что до 1000 голов он доберется. Да, повезло ему, что он вовремя уехал [из Дубая]. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал», – сказал Крикунов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс уже не знает как впихнуть политику в любую тему
Спортс уже не знает как впихнуть политику в любую тему
Скорее, Спортс не знает как впихнуть Овечкина в любую тему
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем