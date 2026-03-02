  • Спортс
  Комтуа об эпизоде с Петуниным: «Он ударил меня черенком клюшки. Было больно, но судьи почему‑то опять закрыли глаза. Ничего страшного, нужно просто с этим жить»
Нападающий «Динамо» Максим Комтуа после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:1) высказался о своем падении после контакта с форвардом магнитогорцев Александром Петуниным.

– У вас уже шесть побед в последних семи матчах, как оцените обстановку в команде?

– Мы хорошо играем, эта замечательная серия для нас в преддверии плей‑офф, здорово, что получается показывать неплохой хоккей в каждой игре.

– Что случилось с командой, что она так здорово заиграла после перерыва на Матч звезд?

– Да действительно, мы заиграли лучше, быстрее, теперь мы больше действуем с шайбой, чем без нее.

- Вы обыграли лидера, что для вас это значит в психологическом плане?

– Абсолютно ничего, победа есть победа.

– Что можете сказать по эпизоду с Петуниным? Многие назвали ваши действия симуляцией.

– Он ударил меня черенком клюшки, конечно, было больно, но почему‑то судьи в очередной раз, находясь недалеко от меня, закрыли глаза. В моменте с Шаракановым было похожее удаление, но тогда судьи выписали штраф, а сейчас почему‑то нет. Но ничего страшного, нужно просто с этим жить, – сказал Комтуа.

Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
11 комментариев
Рубец на всю спину? Бедолага... Придется с этим жить)))) Как это трогательно...
Ответ Евгений Исаев
Рубец на всю спину? Бедолага... Придется с этим жить)))) Как это трогательно...
"Шрам на всю жизнь"😰
Обычно канадцы мужественные хоккеисты, ,,в семье не без...."
Хорошо хоть на носилках не увезли....повезло...обошёлся без травмы....😂
Ну вот и КХЛ рассмотрела его проблему.И решила"курица".
"А че, там камера была?":)))
