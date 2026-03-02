Комтуа об эпизоде с Петуниным: «Он ударил меня черенком клюшки. Было больно, но судьи почему‑то опять закрыли глаза. Ничего страшного, нужно просто с этим жить»
Нападающий «Динамо» Максим Комтуа после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:1) высказался о своем падении после контакта с форвардом магнитогорцев Александром Петуниным.
– У вас уже шесть побед в последних семи матчах, как оцените обстановку в команде?
– Мы хорошо играем, эта замечательная серия для нас в преддверии плей‑офф, здорово, что получается показывать неплохой хоккей в каждой игре.
– Что случилось с командой, что она так здорово заиграла после перерыва на Матч звезд?
– Да действительно, мы заиграли лучше, быстрее, теперь мы больше действуем с шайбой, чем без нее.
- Вы обыграли лидера, что для вас это значит в психологическом плане?
– Абсолютно ничего, победа есть победа.
– Что можете сказать по эпизоду с Петуниным? Многие назвали ваши действия симуляцией.
– Он ударил меня черенком клюшки, конечно, было больно, но почему‑то судьи в очередной раз, находясь недалеко от меня, закрыли глаза. В моменте с Шаракановым было похожее удаление, но тогда судьи выписали штраф, а сейчас почему‑то нет. Но ничего страшного, нужно просто с этим жить, – сказал Комтуа.
Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки»