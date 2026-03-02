Плющев о судьях на ОИ: «Девиз – находимся в тени и не мешаем. В КХЛ методика другая: мы – властелины игры, машем топором, за критику – расстрел деньгами и штрафами»

Владимир Плющев: судьи в КХЛ – властелины игры, за критику расстрел.

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев сравнил подходы к судейству на Олимпиаде-2026 и в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Олимпиада задала тон не только нашей игре, но и арбитражу. Образец – безупречная работа в очень сложном для судейства финале. И в исполнении именно североамериканских судей, а не чехов, финнов или шведов, которые однозначно слабее российских коллег.

– В чем суть олимпийской моды?

– Девиз олимпийского судейства – находимся в тени, регулируем, но не мешаем. Собственно, это классическая советская школа арбитража – в которой не случайно главным был глагол «обслуживать».

Современная методика от КХЛ кардинально другая: мы – властелины игры, размахиваем топором направо и налево, за критику – расстрел деньгами и штрафами.

Из этой же веселой судейской даже не оперы, а оперетты – постоянное выявление под микроскопом симулянтов и выписывание им штрафов. Вчера прочитал очередной список игроков «под расстрел», три четверти так называемых симулянтов ничего не симулировали.

Но людям, которые не понимают суть хоккея, этого не объяснить, они заточены на имитацию и надувание щек.

– Вывод?

– Выводы будем делать, когда нашу судейскую оперетту вернут на мировую арену. И мы начнем играть по правилам ИИХФ – без нелепых «трех секунд», лже-ударов между ног, симулянтов и прочей шелухи.

Вот тогда за наш неизбежный завал кто-то будет вынужден ответить. И полетят головы… – сказал Плющев.