  • Маклеллан о 5 поражениях «Детройта» в 7 матчах: «У нас есть игроки, которые просто носят форму и отбывают время на льду. От них нужно больше, нельзя просто быть в команде»
2

Главный тренер «Детройта» Тодд Маклеллан подверг критике некоторых игроков команды. 

У «Ред Уингс» 5 поражений в последних 7 матчах. С 74 очками в 60 играх команда идет в зоне плей-офф в Восточной конференции, но выбыла из топ-3 в Атлантическом дивизионе. 

«У нас есть игроки, которые показывают хороший хоккей и выкладываются на полную. И есть другие, которые просто носят форму и отбывают время на льду. От них нам нужно больше. Я говорю о голах в равных составах, о прессинге.

Если ты не прессингуешь, не играешь жестко, не бросаешь по воротам, не отходишь назад, когда нужно, не выигрываешь вбрасывания, не блокируешь броски, то что ты делаешь?

Нам требуется больше от некоторых игроков. Нельзя просто быть в команде, нужно быть эффективным», – сказал Маклеллан. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
2 комментария
Абсолютная правда!
но что-то мне подсказывает, коль он это уже и на публике заявляет, то в раздевалке подобное было сказано уже не один раз, а воз и ныне там - эффекта ноль, мешки до сих пор те же мешки на льду!
Обязательно нужны обмены и не просто чеккеров в боттом 6 - их и так почти весь состав!
Айзерман уж слишком осторожничает, в который раз!
Продление Шаро это лишь контраргумент против Айзермана от него же самого - можно быть абсолютно средним, даже ниже среднего игроком, но все равно получить вкусный контракт на 3 года! Кто после такого там будет биться, все равно на халяву получишь контракт, Шаро там далеко не единственный подобный персонаж и по игре даже не самый худший (к сожалению)
Йзя, проснись, сейчас или никогда!
Уверен, если профукают плофф в этом году, имея такой запас по очкам, Стиви будет отправлен в бессрочный отпуск этим летом!
Просто красавчик. Жаль Стиви опять ничего не может. 6 марта близко.
Рекомендуем