Маклеллан о 5 поражениях «Детройта» в 7 матчах: «У нас есть игроки, которые просто носят форму и отбывают время на льду. От них нужно больше, нельзя просто быть в команде»

Тодд Маклеллан: некоторые игроки «Детройта» просто носят форму, нам нужно больше.

Главный тренер «Детройта » Тодд Маклеллан подверг критике некоторых игроков команды.

У «Ред Уингс» 5 поражений в последних 7 матчах. С 74 очками в 60 играх команда идет в зоне плей-офф в Восточной конференции, но выбыла из топ-3 в Атлантическом дивизионе.

«У нас есть игроки, которые показывают хороший хоккей и выкладываются на полную. И есть другие, которые просто носят форму и отбывают время на льду. От них нам нужно больше. Я говорю о голах в равных составах, о прессинге.

Если ты не прессингуешь, не играешь жестко, не бросаешь по воротам, не отходишь назад, когда нужно, не выигрываешь вбрасывания, не блокируешь броски, то что ты делаешь?

Нам требуется больше от некоторых игроков. Нельзя просто быть в команде, нужно быть эффективным», – сказал Маклеллан.