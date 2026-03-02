«Филадельфия» выменяла Катчука у «Миннесоты». Это 2-й трейд с участием форварда в сезоне, Борис провел 3 матча в НХЛ за «Тампу»
«Филадельфия» выменяла форварда Бориса Катчука у «Миннесоты».
«Филадельфия» выменяла форварда Бориса Катчука у «Миннесоты», отдав защитника Романа Шмидта.
Для 27-летнего Катчука это второй трейд в сезоне. Ранее он перешел из «Тампы» (3 матча в текущей регулярке НХЛ) в «Уайлд».
В текущем сезоне у Бориса 29 игр в АХЛ и 13 (5+8) очков. Он присоединится к фарм-клубу «Флайерс» – «Лихай Вэлли».
Ранее он также поиграл в НХЛ за «Чикаго» и «Оттаву». В общей сложности – 179 игр в регулярках и 36 (15+21) очков.
В регулярках АХЛ на счету нападающего 269 игр и 157 (65+92) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Филадельфии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем