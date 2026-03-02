«Филадельфия» выменяла Катчука у «Миннесоты». Это 2-й трейд с участием форварда в сезоне, Борис провел 3 матча в НХЛ за «Тампу»

«Филадельфия» выменяла форварда Бориса Катчука у «Миннесоты».

«Филадельфия » выменяла форварда Бориса Катчука у «Миннесоты», отдав защитника Романа Шмидта.

Для 27-летнего Катчука это второй трейд в сезоне. Ранее он перешел из «Тампы » (3 матча в текущей регулярке НХЛ ) в «Уайлд».

В текущем сезоне у Бориса 29 игр в АХЛ и 13 (5+8) очков. Он присоединится к фарм-клубу «Флайерс» – «Лихай Вэлли ».

Ранее он также поиграл в НХЛ за «Чикаго» и «Оттаву». В общей сложности – 179 игр в регулярках и 36 (15+21) очков.

В регулярках АХЛ на счету нападающего 269 игр и 157 (65+92) баллов.