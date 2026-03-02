  • Спортс
У «Питтсбурга» 72 гола в сезоне от игроков, проводящих первый сезон в клубе. Это лучший результат в НХЛ, 2-й показатель у «Анахайма» (59)

У «Питтсбурга» 72 гола в сезоне от игроков, проводящих 1-й сезон в клубе.

«Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ

3 шайбы из 5 забросили игроки, проводящие за команду первый сезон (неважно, в статусе новичка лиги или нет) – Егор Чинахов, Бенжамин Киндел и Джастин Брэзо. 

Всего у «Пингвинс» 72 гола в этом сезоне от новых игроков. В списке Энтони Манта (21), Брэзо (16), Киндел (15), Чинахов (10), Паркер Уозерспун (3), Коннор Клифтон (2), Эйвери Хэйс (2), Мэтт Дамба (1), Харрисон Брунике (1), Бретт Кулак (1, уже покинул клуб). 

Это лучший результат в лиге. На втором месте по такому показателю идет «Анахайм» (59 голов). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Киндел вообще снайперское попадание Дубаса. 11 номер драфта не всегда до нхл добирается, а тут сразу мальчик в 18 лет делает разницу
