Капитан «Вегаса» Стоун получил травму верхней части тела в матче с «Питтсбургом». Он 2-й бомбардир команды в сезоне с 60 очками в 43 играх
Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму.
Капитан «Вегаса» Марк Стоун не сумел завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (0:5) из-за травмы верхней части тела.
На последней минуте первого периода 33-летний канадец ушел со льда после того, как защитник «Пингвинс» Крис Летанг задел его левую руку. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.
«Его осматривали. Я предполагаю, что он полетит с нами в Баффало. Вероятно, завтра у меня будет более точная информация», – сообщил главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди.
В 43 играх в текущем сезоне Стоун набрал 60 (21+39) очков при полезности «+17». Он второй бомбардир команды – уступает только Джеку Айкелу (68 очков в 52 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
