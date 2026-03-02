  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд, «Питтсбург» набрал очки в 5 последних играх. Команды идут в топ-3 в дивизионе, опережая «Вашингтон» на 6 очков
6

«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд, «Питтсбург» набрал очки в 5 последних играх. Команды идут в топ-3 в дивизионе, опережая «Вашингтон» на 6 очков

«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд, «Питтсбург» набрал очки в 5 играх.

«Айлендерс» обыграли «Флориду» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ, «Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0). 

Для команды под руководством Патрика Руа победа стала пятой подряд – ранее были обыграны «Пингвинс» (5:4 ОТ), «Нью-Джерси» (3:1), «Монреаль» (4:3 ОТ), «Коламбус» (4:3 ОТ). 

Пенсильванцы, в свою очередь, продлили серию без поражений в основное время до 5 игр. Она также включает матчи с «Айлендерс» (4:5 ОТ), «Баффало» (5:2), «Нью-Джерси» (4:1) и «Рейнджерс» (2:3 Б). 

«Питтсбург» с 75 очками в 59 играх идет на текущем втором месте в Столичном дивизионе, «Айлендерс» (75 в 61) – на третьем. Команды опережают идущий на 4-м месте «Вашингтон» (69 в 62) на 6 очков. 

При этом отставание «Кэпиталс» от зоны wild card на Востоке составляет 2 очка, но у занимающего вторую позицию «Бостона» (71 в 59) есть 3 матча в запасе. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАйлендерс
logoФлорида
logoПиттсбург
logoВашингтон
logoБостон
logoВегас
logoНХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, при чем последние три матча, по ходу игры , Айлы проигрывали 0-2, но потом исправляли ситуацию. И еще Острова в этой регулярке, ни разу не проиграли в овертайме, хотя уже семнадцать раз заканчивали игры вничью. в основное время.По буллитам да, пять раз проиграли, а в овертаймах восемь побед и ноль поражений.
Из этих 5 побед 3 добыли в овертайме, а две добыли с помощью решающих голов на последних минутах (с НД Хорват забил победную за 4 минуты до конца, а с Флоридой Ли за 30 секунд до конца победную забил).

Легко могли и проиграть все эти 5 игр. То, что у команды есть характер - радует. Учитывая, что сейчас Айлы лучшие в лиге по игре в овертайме (без учёта буллитов). Но все равно напрягает, что очень много пограничных побед. Все прям на тоненького. А где тонко - там, увы, иногда и рвется. Я уж молчу, что меньше чем Айлы на востоке забили лишь страдающие соседи из Ньюарка и Манхэттена, ну и Филадельфия ещё
Ответ Фанат Ференцвароша
Из этих 5 побед 3 добыли в овертайме, а две добыли с помощью решающих голов на последних минутах (с НД Хорват забил победную за 4 минуты до конца, а с Флоридой Ли за 30 секунд до конца победную забил). Легко могли и проиграть все эти 5 игр. То, что у команды есть характер - радует. Учитывая, что сейчас Айлы лучшие в лиге по игре в овертайме (без учёта буллитов). Но все равно напрягает, что очень много пограничных побед. Все прям на тоненького. А где тонко - там, увы, иногда и рвется. Я уж молчу, что меньше чем Айлы на востоке забили лишь страдающие соседи из Ньюарка и Манхэттена, ну и Филадельфия ещё
Никогда не видел у тебя заплюсованный коммент 😂😂😂
Время Сорокину получить Везину
Ответ Владимир Самсонов
Время Сорокину получить Везину
Любопытная ситуация...
По пропускаемости Василь лучше Сороки ... 2,22 против 2,47
Но по продвинутой (Xg) Cорока гораздо лучше 27,8 против 19.....
Ответ klimkamnev
Любопытная ситуация... По пропускаемости Василь лучше Сороки ... 2,22 против 2,47 Но по продвинутой (Xg) Cорока гораздо лучше 27,8 против 19.....
Тампа сильнее, поэтому Василевскому проще. Сорокин стоит на ушах весь сезон
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» принимает «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» играют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
4 минуты назадLive
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем