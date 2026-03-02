«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд, «Питтсбург» набрал очки в 5 последних играх. Команды идут в топ-3 в дивизионе, опережая «Вашингтон» на 6 очков
«Айлендерс» обыграли «Флориду» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ, «Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0).
Для команды под руководством Патрика Руа победа стала пятой подряд – ранее были обыграны «Пингвинс» (5:4 ОТ), «Нью-Джерси» (3:1), «Монреаль» (4:3 ОТ), «Коламбус» (4:3 ОТ).
Пенсильванцы, в свою очередь, продлили серию без поражений в основное время до 5 игр. Она также включает матчи с «Айлендерс» (4:5 ОТ), «Баффало» (5:2), «Нью-Джерси» (4:1) и «Рейнджерс» (2:3 Б).
«Питтсбург» с 75 очками в 59 играх идет на текущем втором месте в Столичном дивизионе, «Айлендерс» (75 в 61) – на третьем. Команды опережают идущий на 4-м месте «Вашингтон» (69 в 62) на 6 очков.
При этом отставание «Кэпиталс» от зоны wild card на Востоке составляет 2 очка, но у занимающего вторую позицию «Бостона» (71 в 59) есть 3 матча в запасе.
Легко могли и проиграть все эти 5 игр. То, что у команды есть характер - радует. Учитывая, что сейчас Айлы лучшие в лиге по игре в овертайме (без учёта буллитов). Но все равно напрягает, что очень много пограничных побед. Все прям на тоненького. А где тонко - там, увы, иногда и рвется. Я уж молчу, что меньше чем Айлы на востоке забили лишь страдающие соседи из Ньюарка и Манхэттена, ну и Филадельфия ещё
По пропускаемости Василь лучше Сороки ... 2,22 против 2,47
Но по продвинутой (Xg) Cорока гораздо лучше 27,8 против 19.....