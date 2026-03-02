  • Спортс
  • Шефер – 4-й защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон. Рекорд у Лича – 23 шайбы
Видео
9

Мэттью Шефер – 4-й защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4) и был признан первой звездой. 

На счету 18-летнего канадца стало 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при полезности «+14» и среднем времени на льду 24:07. 

Первый номер драфта НХЛ-2025 стал четвертым защитником-новичком в истории лиги, забросившим 20 или более шайб. 

Он сравнялся с достижением Диона Фанюфа (2005/06, «Калгари», 20 в 82 играх), обогнав Рида Ларсона (1977/78, «Детройт», 19 в 75) и Фила Хаусли (1982/83, «Баффало», 19 в 77). 

Больше забросили только Брайан Лич (1988/89, «Рейнджерс», 23 в 68) и Барри Бек (1977/78, «Колорадо Рокис», 22 в 75). 

Добавим, что Шефер вышел на первое место в гонке снайперов среди новичков в текущем сезоне, обогнав Беккета Сеннеке из «Анахайма» (19 шайб в 58 играх). 

В гонке бомбардиров среди новичков Мэттью идет 3-м, уступая Сеннеке (49 очков) и Ивану Демидову из «Монреаля» (47 в 59 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда защитник забивает больше, чем нападающий, то с Колдер Трофи все очевидно тем более он может рекорд побить!
Ответ Delightful
Когда защитник забивает больше, чем нападающий, то с Колдер Трофи все очевидно тем более он может рекорд побить!
У кого сегодня лучший показатель полезности в игре ? А у кого больше всех заблокированных бросков в игре против Флориды. То есть тут заброшенными шайбами дело то не ограничивается.
Ответ Delightful
Когда защитник забивает больше, чем нападающий, то с Колдер Трофи все очевидно тем более он может рекорд побить!
Я смотрел игру, он реально защитник, выполняет все свои обязанности.. Но как же он находит момент для броска!!!! партнеры борются у бортов, берут шайбу под контроль и тут на синей появляется, Шефер, ему скидывают шайбу и он лупит сильно и точно в ворота. Ши Уэбера напоминает мне, только лучше
Что там Колдер, и-за этого парня хочется уже смотреть игру островов. Включил трансляцию минуты с 15-й, мне понравилось.
Ответ Кино Музыка
Что там Колдер, и-за этого парня хочется уже смотреть игру островов. Включил трансляцию минуты с 15-й, мне понравилось.
Да, он это и есть Система. Такое чувство, что он умеет всё. Каким образом, если он пропустил почти весь прошлый сезон и ему исполнилось только 18 в сентябре
Он сейчас в топ-5 на Норрис идёт и сделал НЙА лучше себя самих. Каждый игрок рядом с ним стал играть лучше. Каждый. Фундаментальный игрок - ему всего 18 лет
