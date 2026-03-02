Шабанов пропустил 6-й подряд матч «Айлендерс» по решению тренера. У форварда 4+12 в 40 играх в сезоне

Максим Шабанов пропустил 6 подряд матчей «Айлендерс» по решению тренера.

Форвард «Айлендерс » Максим Шабанов не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4).

25-летний россиянин в 6-й раз подряд остался в запасе по решению тренера Патрика Руа .

В дебютном сезоне в лиге Шабанов провел 40 игр и набрал 16 (4+12) очков при полезности «минус 3» и среднем времени 13:57.