Шабанов пропустил 6-й подряд матч «Айлендерс» по решению тренера. У форварда 4+12 в 40 играх в сезоне
Максим Шабанов пропустил 6 подряд матчей «Айлендерс» по решению тренера.
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4).
25-летний россиянин в 6-й раз подряд остался в запасе по решению тренера Патрика Руа.
В дебютном сезоне в лиге Шабанов провел 40 игр и набрал 16 (4+12) очков при полезности «минус 3» и среднем времени 13:57.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
12 комментариев
Он говорил, что основная проблема шабанова, что после яркого матча он теряется на несколько матчей🧳⛱️