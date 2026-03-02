Куликов сыграл за «Флориду» впервые с октября прошлого года. У него 1 бросок, 1 хит и «минус 2» за 20:27 против «Айлендерс»

Дмитрий Куликов сыграл за «Флориду» впервые с октября прошлого года.

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (4:5).

35-летний россиянин сыграл впервые после травмы, полученной в октябре прошлого года. Он перенес операцию из-за разрыва суставной губы плечевого сустава.

Сегодня Куликов (20:27, все в равных составах) завершил встречу с полезностью «минус 2». У него 1 бросок в створ, 1 силовой прием и 1 потеря.

Эта игра стала для двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Пантерс» третьей в сезоне.