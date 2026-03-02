Куликов сыграл за «Флориду» впервые с октября прошлого года. У него 1 бросок, 1 хит и «минус 2» за 20:27 против «Айлендерс»
Дмитрий Куликов сыграл за «Флориду» впервые с октября прошлого года.
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:5).
35-летний россиянин сыграл впервые после травмы, полученной в октябре прошлого года. Он перенес операцию из-за разрыва суставной губы плечевого сустава.
Сегодня Куликов (20:27, все в равных составах) завершил встречу с полезностью «минус 2». У него 1 бросок в створ, 1 силовой прием и 1 потеря.
Эта игра стала для двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Пантерс» третьей в сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровья двухкратному!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем