Бобровский пропустил 5 шайб и сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 2 ассиста в сезоне

Бобровский пропустил 5 шайб и сделал передачу в матче с «Айлендерс».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал голевую передачу и отбил 21 бросок из 26 в матче НХЛ с «Айлендерс » (4:5).

Это второй результативный пас россиянина в сезоне.

Всего в 42 играх текущего чемпионата у Бобровского 22 победы при 87,1% сэйвов и коэффициенте непробивамости 3,13.