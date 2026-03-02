Бобровский пропустил 5 шайб и сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 2 ассиста в сезоне
Бобровский пропустил 5 шайб и сделал передачу в матче с «Айлендерс».
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал голевую передачу и отбил 21 бросок из 26 в матче НХЛ с «Айлендерс» (4:5).
Это второй результативный пас россиянина в сезоне.
Всего в 42 играх текущего чемпионата у Бобровского 22 победы при 87,1% сэйвов и коэффициенте непробивамости 3,13.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Легенда! Только он сперва сделал передачу, а только потом пропустил 5 шайб. 🤧
вроде 4 пропустил
вроде 4 пропустил
5
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем