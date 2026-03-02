Бучневич забил победный гол в матче с «Миннесотой», набрав 1+1. У форварда «Сент-Луиса» 5+3 в 5 последних играх
Бучневич забил победный гол в матче с «Миннесотой».
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Миннесотой» (3:1), забив победный гол.
Россиянин продлил результативную серию (5+3) до 5 игр. Всего в 60 матчах сезона на его счету 38 (14+24) баллов.
Сегодня за 17:07 (0:29 – в большинстве, 2:10 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 50% выигранных вбрасываний (3 из 6), полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Я на всякий случай напомню, что у Паши после этого матча 300 передач за карьеру, а скоро будет 200 шайб и 500 очков. В НХЛ рубежи в 200 шайб, 300 передач и 500 очков принято отмечать.
Буч 1-й по очкам в сезоне в команде.
А можно в каждом матче так играть ?)
Это Буч а не Куч
И при этом, Буч лучший в команде по голам и передачам. Удивительно, что после 60 матчей никто в команде не набрал и 40 очков.
