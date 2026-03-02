  • Спортс
Капризов вышел на 1-е место по голам (219) за «Миннесоту» в НХЛ, догнав Габорика. У Кирилла 34+40 в 61 матче сезона

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство в матче НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3) и был признан третьей звездой.

Россиянин забил 219-й гол за «Уайлд» в регулярках и вышел на первое место в истории клуба, сравняшись с Марианом Габориком. Капризов достиг этой отметки за 380 игр, словак – за 502.

Россиянин продлил результативную серию (6+4) до 7 матчей, набрав 74-е (34+40) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 61 игру.

Сегодня за 25:22 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:47 – в большинстве) – у Капризова 5 бросков в створ ворот, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
26 комментариев
Где свой Дух тут у Капризова?
Ответ Marsel Bodro
Где свой Дух тут у Капризова?
и у Кучерова где
Ответ Marsel Bodro
Где свой Дух тут у Капризова?
- на 481 месте в списке снайперов за всю историю НХЛ
- 702 шайбы до Овечкина (921, 1 место), 675 до Гретцки (894, 2 место), 582 до Хоу (801, 3 место), 547 до Ягра (766, 4 место), 522 до Халла (741, 5 место)
- из действующих, помимо Овечкина, 433 до Кросби, 393 до Стэмкоса, 308 до Малкина
:)
Франшиза сейчас на своем прайме, это радует
скромная франшиза, скромный результат.
Это было дело времени
Ну на вывод номера из обращения в соте точно наиграл уже
Ответ Oleg Kyakh
Ну на вывод номера из обращения в соте точно наиграл уже
Это как сказать. Желаю Кирихе всего наилучшего, но если что то пойдёт не по плану, то вспоминать будут только безумный контракт, и номер конечно не выведут.
Запишет все рекорды на себя какие только есть и будут в дальнейшем, контракт у него самый вкусный в лиге и надолго, посмотрим на что наиграют с ним дикари!
Ответ Alex.K71
Запишет все рекорды на себя какие только есть и будут в дальнейшем, контракт у него самый вкусный в лиге и надолго, посмотрим на что наиграют с ним дикари!
через 2 года макдевид забьет на благотворительность и возьмет самый большой контракт в лиге
Ответ MoRo
через 2 года макдевид забьет на благотворительность и возьмет самый большой контракт в лиге
Не. В этом году все, кто хоть как-то могут играть в НХЛ будут требовать больше денег. В этом же году и кто-нибудь и побьёт контракт Капризова.
Где юзер с ником Габорик?)
Комментарий удален модератором
Ответ Tempfer
Комментарий удален модератором
Может он просто хотел тебя поцеловать ?🤔🙄😂
Кирилл заберет Морис
