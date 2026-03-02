Капризов вышел на 1-е место по голам (219) за «Миннесоту» в НХЛ, догнав Габорика. У Кирилла 34+40 в 61 матче сезона

Капризов повторил рекорд по голам (219) за «Миннесоту» в НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство в матче НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3) и был признан третьей звездой.

Россиянин забил 219-й гол за «Уайлд» в регулярках и вышел на первое место в истории клуба, сравняшись с Марианом Габориком . Капризов достиг этой отметки за 380 игр, словак – за 502.

Россиянин продлил результативную серию (6+4) до 7 матчей, набрав 74-е (34+40) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 61 игру.

Сегодня за 25:22 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:47 – в большинстве) – у Капризова 5 бросков в створ ворот, полезность – «минус 1».