  • Никита Щитов: «Ржигу судьи не прощали, он говорил по-русски. Ги Буше пока не удаляют. Может, не все судьи понимают английский»
5

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Авангарда» Ги Буше во время матчей и отношении судей к этому. 

– Можно сказать, что Ги Буше больше дозволяется? Российских тренеров удаляют даже за менее эмоциональное поведение.

– Даже когда хоккеисты-легионеры начали приезжать, им больше дозволялось. Есть такая позиция, что если иностранец, то он лучше, чем мы. Когда был Милош Ржига, судьи его не прощали и удаляли. Но он умел говорить по-русски. Ги Буше пока не удаляют. Может, из-за того, что не все судьи понимают английский язык.

Работа у тренеров эмоциональная и не все могут держать это в себе, им надо выговориться. Это все не со зла, это часть игры. Некоторые этим способом заводят команду. Я видел, когда команда проигрывала, тренер начал разговаривать с судьей, который пропустил нарушение: «Ты куда смотришь?». Судья говорит: «Я не увидел». А тренер ему в ответ: «Ты не увидел, а меня уволили!». Игроки засмеялись, весь нервоз ушел, и команда смогла выиграть матч, – сказал Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
🤡, а за что Буше должны были удалить? Он, в отличии от "ласкового мая", судей не оскорблял.
Громко кричать и махать руками это не оскорбление. Ничего плохого он в адрес судей ее говорит. На личные оскорбления не переходит.
Я в последнее время смотрю хоккей только с интрешумом и там почти все слышно. И наши тренеры иногда такого говорят, что можно и в морду дать, а их даже не удаляют.
А сам Никита знает, как его фамилия на английский переводится ? ))
