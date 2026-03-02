Никита Щитов: «Ржигу судьи не прощали, он говорил по-русски. Ги Буше пока не удаляют. Может, не все судьи понимают английский»

Щитов о Ги Буше: его пока не удаляют, может, не все судьи понимают английский.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Авангарда » Ги Буше во время матчей и отношении судей к этому.

– Можно сказать, что Ги Буше больше дозволяется? Российских тренеров удаляют даже за менее эмоциональное поведение.

– Даже когда хоккеисты-легионеры начали приезжать, им больше дозволялось. Есть такая позиция, что если иностранец, то он лучше, чем мы. Когда был Милош Ржига , судьи его не прощали и удаляли. Но он умел говорить по-русски. Ги Буше пока не удаляют. Может, из-за того, что не все судьи понимают английский язык.

Работа у тренеров эмоциональная и не все могут держать это в себе, им надо выговориться. Это все не со зла, это часть игры. Некоторые этим способом заводят команду. Я видел, когда команда проигрывала, тренер начал разговаривать с судьей, который пропустил нарушение: «Ты куда смотришь?». Судья говорит: «Я не увидел». А тренер ему в ответ: «Ты не увидел, а меня уволили!». Игроки засмеялись, весь нервоз ушел, и команда смогла выиграть матч, – сказал Щитов.