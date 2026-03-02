Третьяк о Бурятии: «Здесь народ особый, настоящие боевые люди. Они защищают честь страны в спорте и на СВО. Здесь любят хоккей, прекрасный стадион построили»
Президент ФХР Владислав Третьяк накануне посетил X Кубок Байкала, который состоялся в Республике Бурятия. Третьяк прилетел в Улан-Удэ и посетил «Байкал Арену», где встретился с юными хоккеистами.
«Здесь действительно народ особый. Настоящие боевые люди, которые защищают сейчас честь нашей страны. И в спорте, и на СВО. Вообще трудолюбивый народ, очень гостеприимный.
Сразу почувствовали с первой минуты, когда сюда приехали. Очень здорово, что здесь тоже любят хоккей. Будут развивать его. Прекрасный стадион построили. У нас [прошла] встреча с мальчишками, девчонками», – сказал Третьяк.
