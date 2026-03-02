  • Спортс
  • Третьяк о Бурятии: «Здесь народ особый, настоящие боевые люди. Они защищают честь страны в спорте и на СВО. Здесь любят хоккей, прекрасный стадион построили»
Третьяк о Бурятии: «Здесь народ особый, настоящие боевые люди. Они защищают честь страны в спорте и на СВО. Здесь любят хоккей, прекрасный стадион построили»

Президент ФХР Владислав Третьяк накануне посетил X Кубок Байкала, который состоялся в Республике Бурятия. Третьяк прилетел в Улан-Удэ и посетил «Байкал Арену», где встретился с юными хоккеистами. 

«Здесь действительно народ особый. Настоящие боевые люди, которые защищают сейчас честь нашей страны. И в спорте, и на СВО. Вообще трудолюбивый народ, очень гостеприимный.

Сразу почувствовали с первой минуты, когда сюда приехали. Очень здорово, что здесь тоже любят хоккей. Будут развивать его. Прекрасный стадион построили. У нас [прошла] встреча с мальчишками, девчонками», – сказал Третьяк. 

Вячеслав Фетисов: «Лед на Байкале – это фантастика. Перезаряжаешься энергией, хватает на целый год. И с радостью возвращаешься обратно, чтобы почувствовать глубину традиций»

Источник: «АТВ – свежие новости Бурятии и Улан-Удэ»
Особый народ у нас это депутаты, чинуши и ещё кое кто, имеющие людей в хвост и в гриву.
Ответ Angelgirl
Особый народ у нас это депутаты, чинуши и ещё кое кто, имеющие людей в хвост и в гриву.
вообще то депутаты заботятся о народе!
они икру тоннами уничтожают.

чтобы не дай бог простой люд не подавился!
Ответ ЙозеМ Мирино 853
вообще то депутаты заботятся о народе! они икру тоннами уничтожают. чтобы не дай бог простой люд не подавился!
Если б только икру. Скоро ничего не оставят.
«Прекрасный стадион построили.» Мы сюда «Мафыну классную» запустим, патриотов надо делать из детишек, а также их родителей. (Агент 025)
Ответ NNM
«Прекрасный стадион построили.» Мы сюда «Мафыну классную» запустим, патриотов надо делать из детишек, а также их родителей. (Агент 025)
Ну не даром же ввели в школах предмет"Служение"
Особый депрессивный регион с зашкаливающей преступностью.
Лёд полизал?
Деду давно пора уходить, старый п......р.
Есть проф хоккеист бурят ? Один из беднейших регионов. По этому и все на сво. Хоть возможность заработать появилась.
Казалось бы какое дело бурятам до незнакомых людей за тысячи километров. Что они им сделали?
