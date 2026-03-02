Вратари Доминге и Крэнли подрались в матче «Шарлотт» – «Спрингфилд» в АХЛ. Луи сорвал джерси с Уилла и посадил соперника на лед
Вратари Луи Доминге и Уилл Крэнли устроили драку в матче АХЛ.
Вратарь «Шарлотт» Луи Доминге подрался с голкипером Уиллом Крэнли в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Спрингфилда» (1:5).
В конце третьего периода на площадке началась массовая стычка. После чего Доминге направился к Крэнли, и вратари также вступили в потасовку.
33-летний канадец нанес несколько ударов своему 24-летнему оппоненту, сорвал с Крэнли джерси и посадил его на лед. После чего судьи разняли игроков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: FloHockey
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В концовке показали какую Доминге шайбу пропустил. Ему только дракой и остаётся своих полевых заводить.
Суровые парни АХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем