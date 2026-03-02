Вратари Доминге и Крэнли подрались в матче «Шарлотт» – «Спрингфилд» в АХЛ. Луи сорвал джерси с Уилла и посадил соперника на лед

Вратари Луи Доминге и Уилл Крэнли устроили драку в матче АХЛ.

Вратарь «Шарлотт» Луи Доминге подрался с голкипером Уиллом Крэнли в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Спрингфилда» (1:5).

В конце третьего периода на площадке началась массовая стычка. После чего Доминге направился к Крэнли, и вратари также вступили в потасовку.

33-летний канадец нанес несколько ударов своему 24-летнему оппоненту, сорвал с Крэнли джерси и посадил его на лед. После чего судьи разняли игроков.