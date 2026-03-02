Андрей Разин оценил игру Ильи Набокова в последних матчах «Металлурга».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин после поражения от «Динамо » (1:4) высказался об игре вратаря Ильи Набокова в последних матчах.

– Замечаете позитивный тренд в действиях Ильи Набокова?

– Там есть еще комплекс причин, о которых я не хочу говорить. Он пережил пик своей карьеры в КХЛ , стал MVP плей‑офф, это очень сложно пережить 20‑летнему парню, плюс есть еще причины, о которых я сказать не могу, но он их переживает. Мы поддерживаем Набокова, я не вижу больших проблем.

Наш стиль игры подразумевает, что мы пропускаем много контратак, после которых вратари должны выручать, мне иногда жалко наших вратарей. Просто Набоков уже поднял планку, но он человек и имеет право ошибаться, хотя не вижу большой проблемы в том, что это не тот Набоков, который был в прошлом сезоне.

– Видите, что он прибавляет по сравнению с началом сезона?

– Мне хочется верить, что он прибавляет, но для вратаря главное – психология. Я вижу, что после пропущенного гола он не расклеивается, не раскисает, не плывет, а исправляет ошибку, которую совершил, – сказал Разин.