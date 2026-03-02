Григоренко после 0:1 «Трактора» с «Ак Барсом»: «Равные соперники. У нас хромает реализация, не хватает голов. Надо работать над атакой»
Михаил Григоренко высказался после поражения «Трактора» от «Ак Барса».
Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о причинах поражения от «Ак Барса» (0:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Тяжело выиграть матч, когда забиваешь ноль голов. Прежде всего, у нас хромает реализация. Два равных соперника и так получилось, что играли до заброшенной шайбы. «Ак Барс» свой момент реализовал и потом здорово сыграл в обороне, а у нас не получилось забить.
– Уже давно у «Трактора» не идет игра в большинстве. Чего не хватает при реализации численного преимущества?
– Забитых голов.
– Что случилось с атакой? За месяц это уже третий матч с нулем забитых голов.
– Не знаю. Надо работать, – сказал Григоренко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Ливо, как обычно, засох перед плей офф и подслушивает всю команду. Поэтому и нет голов. Думали, что ценный актив приобрели)
Ливо главный зачинщик. Играет вольяжно. Как фигурист. Для галочки.
