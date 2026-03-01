Мичков без очков против «Бостона»: 1 бросок, 1 хит за 16:08. У форварда «Флайерс» 15+16 в 58 матчах
Мичков не набрал очков в матче против «Бостона».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативностью в матче НХЛ с «Бостоном» (3:1).
За 16:08 (1:33 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Всего в 58 играх сезона на счету Мичкова 31 (15+16) очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
