Сорокин выиграл 4-й матч подряд – 27 сэйвов из 30 против «Коламбуса». У вратаря «Айлендерс» 22 победы в 37 играх
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выиграл 4-й матч подряд.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 27 бросков из 30 в матче НХЛ с «Коламбусом» (4:3 ОТ).
Россиянин одержал 4-ю победу подряд.
Всего в 37 играх сезона у Сорокина 22 победы при 91,4% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,47.
У Айлов 22-я атака чемпионата, так что если выйдут в плэйофф Сорокин должен получить немало голосов на "Харт"... С учётом того что никто из полевых даже 80 поинтов (даже 75 под вопросом) не наберёт (скорее всего).
