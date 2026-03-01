Сорокин выиграл 4-й матч подряд – 27 сэйвов из 30 против «Коламбуса». У вратаря «Айлендерс» 22 победы в 37 играх

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выиграл 4-й матч подряд.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин отбил 27 бросков из 30 в матче НХЛ с «Коламбусом » (4:3 ОТ).

Россиянин одержал 4-ю победу подряд.

Всего в 37 играх сезона у Сорокина 22 победы при 91,4% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,47.