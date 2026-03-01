Аскаров выиграл впервые за 4 матча – 20 сэйвов из 24 против «Эдмонтона». У вратаря «Сан-Хосе» 18 побед в 37 матчах

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров прервал серию из трех поражений.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров отразил 20 бросков из 24 в матче НХЛ с «Эдмонтоном » (5:4).

Россиянин одержал 18-ю победу в сезоне, прервав серию из трех поражений.

Всего в 37 играх текущего чемпионата у Аскарова 88,8% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 3,53.