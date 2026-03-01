Бучневич забил 13-й гол в сезоне, став 3-й звездой матча с «Нью-Джерси». У форварда «Сент-Луиса» 36 очков в 59 играх
Бучневич забил 13-й гол в сезоне, став 3-й звездой матча с «Нью-Джерси».
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил гол в матче НХЛ с «Нью-Джерси» (1:3) и был признан третьей звездой.
Россиянин набрал 36-е (13+23) очко в сезоне, продлив результативную серию (4+2) до 4 игр. Всего в текущем чемпионате он провел 59 матчей.
Сегодня за 18:20 (2:53 – в большинстве, 1:18 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 43% выигранных вбрасываний (3 из 7), полезность – «0».
