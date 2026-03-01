Мухамадуллин забил победный гол в матче с «Эдмонтоном», став 1-й звездой. У защитника «Сан-Хосе» 4+4 в 27 играх
Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забил победный гол в матче НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4) и был признан первой звездой.
Россиянин отличился на 50-й минуте. набрав 8-е (4+4) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 27 игр.
Сегодня за 18:27 (1:09 – в меньшинстве) у Мухамадуллина 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «плюс 2».
Шакиру удачи ! Молодец ! Рад за земляка !
Он еще и спас команду от гола в пустой угол, лег под шайбу. Помог Аскарову
