Мухамадуллин забил победный гол в матче с «Эдмонтоном», став 1-й звездой. У защитника «Сан-Хосе» 4+4 в 27 играх

Мухамадуллин забил победный гол в матче с «Эдмонтоном», став 1-й звездой.

Защитник «Сан-Хосе » Шакир Мухамадуллин забил победный гол в матче НХЛ с «Эдмонтоном » (5:4) и был признан первой звездой.

Россиянин отличился на 50-й минуте. набрав 8-е (4+4) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 27 игр.

Сегодня за 18:27 (1:09 – в меньшинстве) у Мухамадуллина 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «плюс 2».