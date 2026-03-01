Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й и 998-й, до рекорда Гретцки – 18 шайб
Александр Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ, с учетом плей-офф – 997-й и 998-й.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:6).
Это 920-й и 921-й голы 40-летнего форварда в регулярках (обновление рекорда лиги).
С учетом плей-офф Овечкин забросил 997-ю и 998-ю шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
В текущем сезоне на счету россиянина 50 (24+26) очков в 62 играх.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
142 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- 920-921-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -652(5-й), Малкин-527(18-й),
-997-998-я в РС и КС 921+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-19 шайб ) действующие: Кросби -723(14-й), Стэмкос-660(22-й),Малкин-594(35-й)
-1553 игра в регулярке(17-й, 16-й Игинла-1554, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1493(27-й),
-701-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-527(16-й)
-850-851-я в РС, заброшенная вратарям (1-й, 2-й Гретцки-838, 3-й Г. Хоу- 789, 4-й Ягр-744, 5-й Бр. Халл-730) действующие: Кросби-613(16-й), Стэмкос-583
-471-472-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-302(14-й)
-585- 586-я в равных составах в РС(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-454(8-й)
-183 -й мультигол в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-111(19-й), Стэмкос-105(23-й),Мэттьюз-83(47-й),Пастрняк,Малкин-76(61-62-й)
-153-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132), действующие: Кросби-108
-248-я в 1-м периоде(новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-241, 3-й Эспозито-240,4-й Бр. Халл-237, 5-й Г. Хоу-229), действующие: Кросби -205
-348-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й), Стэмкос-207(20-й)
-445-446-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-270, Малкин-232, Стэмкос-213. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет.
-214-215-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-135, Малкин-103,
-23-24-я в возрасте 40 лет(5-й, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31, 4-й Прентис-26,) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44)
-23-24-я после 40 лет(14-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-11, Бернс- 10
-123-124-я в феврале в РС (3-й , 2-й Гретцки-136, 1-й Г.Хоу-151,) действующие: П. Кэйн -92(24-й), Стэмкос-90(26-й). У Александра рекорды в марте-161, апреле-78 и в октябре-126;
-17-я шайба в РС на 53 минуте игры
-198-199-я шайба в субботу (5-й, 4-й Гретцки-200, 3-й Хоу-202, 2-й Дионн-214,1-й Ягр-216,) преследователь – Кросби-167(15-й), рекорды у Ови состоялись в понедельник-85 шайб и во вторник- 161 шайба.
-7040-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4431(18-й),
-7715-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4973(16-й)
-3846-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3797(5-й)
-4518-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4023(6-й)
-1673-е очко в РС, 921+752 (10-й,9-й Лемье-1723, 8-й Кросби -1746, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1392(26-й)
-1673-е очко в РС, за одну команду (5-й, одогнал Гретцки , 4-й Лемье -1723, 3-й Кросби-1746, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1392 (10-й),Коннор Макдэвид -1185(22-й), Нэтан Маккиннон-1112(25-й)... Кучеров-1089(26-й),
-1820-е очко в КС и РС-1673 и КС-147, 997 ш+822 п, (10-й, 9-й Сакик-1829, 5-й Кросби-1946, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1572(23-й)
-1820-е очко в КС и РС за одну команду-1673 и КС-147(7-й, 6-й Сакик-1829, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1946,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1572(10-й)
-44-я шайба и 76-е очко в 63 игре с Монреалем в РС, 271-й бросок в створ .
- Якуб Добеш 110-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 3 и более шайб ( в его воротах побывали: 906, 920 и 921-я шайбы Ови) в 2 играх при 8 бросках в створ
-3-й праймари Энтони Бовилье на Ови, с его передач были заброшены: 901, 909 и 920-я шайба Ови(44-й показатель в истории Вашингтона)
-36-й праймари Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898, 899, 905, 906, 918 и 921-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-107, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,
-64-й раз Ови был единственным игроком своей команды, забросившим шайбы в игре, еще два игрока в НХЛ преодолели планку в 50 таких игр это Игинла-58 и Ягр-53, Хоу-45(4-й), … Гретцки-15, действующие:Малкин-44(5-й) Кросби-38(12-й)
1) Гретцки - 1016 ( 894 + 122 ) - 1695 матчей.
2) ОВЕЧКИН - 998 ( 921 + 77 ) - 1714 матчей.
НОВЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД !!!
Обогнал Уэйна Гретцки 892
Ови рекордсмен среди
34-летних - 48 голов,
36-летних - 50 голов,
37-летних - 42 гола,
39-летних - 44 гола.
У Хоу было 44 гола, в 40-летнем сезоне.
Высокий рубеж, отличная мотивация для Ови на весь сезон, но Ови ниже графика.
Болеем за Ови! Всем здоровья, особенно Ови!
В прошлом сезоне Ови забил 44+5=49 голов.
В текущем - 24 гола пока.
Голы за всю карьеру:
Ови - 1100 голов.
Гретцки - 1098 голов.
Обошёл и тут Ови Гретцки.
Но у Ови остались две большие статистические мотивации:
-17 голов до Гретцки во всех играх за КЛУБЫ во ВСЕХ лигах (без сборных):
Ови- 1055, Гретцки - 1072.
-18 голов до Гретцки только в НХЛ по сумме Чемпионатов и КС:
Ови - 998, Гретцки - 1016.
Далее подробности:
Клуб1000, лидеры- все голы в карьере:
-Хоу - 1074 гола:
НХЛ - 869(801+68),
ВХА - 202(174+28), сб.Канады (суперсерия74 против СССР- 3).
-Гретцки - 1098 голов:
НХЛ - 1016(894рс + 122кс),
ВХА - 56(46+10)(в начале карьеры), сб.Канады - 26.
-Овечкин - 1100 голов:
НХЛ - 998 (921рс + 77кс),
Динамо - 57, сб.России - 45.
-Ягр - 1110 голов:
НХЛ - 844(766рс + 78кс), Чехия(Кладно) - 115, Россия(Авангард) - 93+2,
Италия(Больцано) - 8, Германия(Шальке) - 1,
сб. Чехии - 47.
(-Голы только в НХЛ (РС+КС):
Гретцки 1016, ОВИ 998(-18), Хоу 869, Ягр 844) .
(-Голы в клубах (во ВСЕХ лигах) без сборных:
Гретцки 1072, Хоу 1071, Ягр 1063, ОВИ 1055(-17).
Гретцки очень гордился тем, что обошёл Хоу в клубной карьере на 1 гол, а Хоу практически не признавал Гретцки рекордсменом до этого!
В феврале 2023 Ягр достиг рекордных общих 1100 голов, обойдя Гретцки 1098.
У Ягра сезон 2025-26 был последний, он продал 90 процентов акций своего клуба Кладно, и завершил карьеру в 54 года! И в этом сезоне не забивал.
Ови может достичь 1111+ в конце карьеры обойти и Ягра!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Всем здоровья, особенно Ови!
Овечкин 921-27= 894
Гретцки 894-2= 892.
Есть очередной единоличный рекорд Ови!