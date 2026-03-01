Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й и 998-й, до рекорда Гретцки – 18 шайб

Александр Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ, с учетом плей-офф – 997-й и 998-й.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем » (2:6).

Это 920-й и 921-й голы 40-летнего форварда в регулярках (обновление рекорда лиги).

С учетом плей-офф Овечкин забросил 997-ю и 998-ю шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В текущем сезоне на счету россиянина 50 (24+26) очков в 62 играх.