  • Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й и 998-й, до рекорда Гретцки – 18 шайб
Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 997-й и 998-й, до рекорда Гретцки – 18 шайб

Александр Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ, с учетом плей-офф – 997-й и 998-й.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:6).

Это 920-й и 921-й голы 40-летнего форварда в регулярках (обновление рекорда лиги). 

С учетом плей-офф Овечкин забросил 997-ю и 998-ю шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В текущем сезоне на счету россиянина 50 (24+26) очков в 62 играх.

- 920-921-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-652(15-й), Стэмкос-611(19-й), Малкин-527(37-й),Таварес-516(44-й),Кэйн-501(50-й), Перри-459(62-й)
- 920-921-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -652(5-й), Малкин-527(18-й),
-997-998-я в РС и КС 921+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-19 шайб ) действующие: Кросби -723(14-й), Стэмкос-660(22-й),Малкин-594(35-й)
-1553 игра в регулярке(17-й, 16-й Игинла-1554, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1493(27-й),
-701-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-527(16-й)
-850-851-я в РС, заброшенная вратарям (1-й, 2-й Гретцки-838, 3-й Г. Хоу- 789, 4-й Ягр-744, 5-й Бр. Халл-730) действующие: Кросби-613(16-й), Стэмкос-583
-471-472-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-302(14-й)
-585- 586-я в равных составах в РС(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-454(8-й)
-183 -й мультигол в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-111(19-й), Стэмкос-105(23-й),Мэттьюз-83(47-й),Пастрняк,Малкин-76(61-62-й)
-153-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132), действующие: Кросби-108
-248-я в 1-м периоде(новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-241, 3-й Эспозито-240,4-й Бр. Халл-237, 5-й Г. Хоу-229), действующие: Кросби -205
-348-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й), Стэмкос-207(20-й)
-445-446-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-270, Малкин-232, Стэмкос-213. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет.
-214-215-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-135, Малкин-103,
-23-24-я в возрасте 40 лет(5-й, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31, 4-й Прентис-26,) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44)
-23-24-я после 40 лет(14-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-11, Бернс- 10
-123-124-я в феврале в РС (3-й , 2-й Гретцки-136, 1-й Г.Хоу-151,) действующие: П. Кэйн -92(24-й), Стэмкос-90(26-й). У Александра рекорды в марте-161, апреле-78 и в октябре-126;
Народ! Почему Духа не плюсуем??? Вы забыли что ли, кто по статистике Ови папа??? Столько лет мы читали и ждали рекорда вместе! Каждый гол Сани доносился до нас через Духа! Давайте заплюсуем!
Доброе утро. Мне кажется, ошибочка закралась. До Уэйна 18 шайб, а не 19. Хорошего дня!!! И спасибо за ваши труды
-15-я шайба в РС на 14 минуте игры
-17-я шайба в РС на 53 минуте игры
-198-199-я шайба в субботу (5-й, 4-й Гретцки-200, 3-й Хоу-202, 2-й Дионн-214,1-й Ягр-216,) преследователь – Кросби-167(15-й), рекорды у Ови состоялись в понедельник-85 шайб и во вторник- 161 шайба.
-7040-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4431(18-й),
-7715-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4973(16-й)
-3846-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3797(5-й)
-4518-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4023(6-й)
-1673-е очко в РС, 921+752 (10-й,9-й Лемье-1723, 8-й Кросби -1746, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1392(26-й)
-1673-е очко в РС, за одну команду (5-й, одогнал Гретцки , 4-й Лемье -1723, 3-й Кросби-1746, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1392 (10-й),Коннор Макдэвид -1185(22-й), Нэтан Маккиннон-1112(25-й)... Кучеров-1089(26-й),
-1820-е очко в КС и РС-1673 и КС-147, 997 ш+822 п, (10-й, 9-й Сакик-1829, 5-й Кросби-1946, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1572(23-й)
-1820-е очко в КС и РС за одну команду-1673 и КС-147(7-й, 6-й Сакик-1829, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1946,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1572(10-й)
-44-я шайба и 76-е очко в 63 игре с Монреалем в РС, 271-й бросок в створ .
- Якуб Добеш 110-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 3 и более шайб ( в его воротах побывали: 906, 920 и 921-я шайбы Ови) в 2 играх при 8 бросках в створ
-3-й праймари Энтони Бовилье на Ови, с его передач были заброшены: 901, 909 и 920-я шайба Ови(44-й показатель в истории Вашингтона)
-36-й праймари Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898, 899, 905, 906, 918 и 921-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-107, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,
-64-й раз Ови был единственным игроком своей команды, забросившим шайбы в игре, еще два игрока в НХЛ преодолели планку в 50 таких игр это Игинла-58 и Ягр-53, Хоу-45(4-й), … Гретцки-15, действующие:Малкин-44(5-й) Кросби-38(12-й)
Дух, спасибо за статистику. Ради интереса - а есть статистика забитых шайб по каждой минуты основного времени и овертайма, в идеале с местом среди других?
Ответ Max Kuznetsov
Дух, спасибо за статистику. Ради интереса - а есть статистика забитых шайб по каждой минуты основного времени и овертайма, в идеале с местом среди других?
Есть только по Ови, на других уже сил не хватило-))
Лучшие снайперы НХЛ ( регулярный чемпионат + плей-офф ) :
1) Гретцки - 1016 ( 894 + 122 ) - 1695 матчей.
2) ОВЕЧКИН - 998 ( 921 + 77 ) - 1714 матчей.
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( регулярный чемпионат + плей-офф ) : 1) Гретцки - 1016 ( 894 + 122 ) - 1695 матчей. 2) ОВЕЧКИН - 998 ( 921 + 77 ) - 1714 матчей.
Взаимно.
893-я шайба, заброшенная в основное время (без учета овертаймов)

НОВЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД !!!
Обогнал Уэйна Гретцки 892
Ответ Михаил Мацедонский
893-я шайба, заброшенная в основное время (без учета овертаймов) НОВЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД !!! Обогнал Уэйна Гретцки 892
Получается , овертаймы ввели ,когда Уэйн Гретцки уже заканчивал карьеру?
Ответ Бронетёмкин поносец
Получается , овертаймы ввели ,когда Уэйн Гретцки уже заканчивал карьеру?
Нет, 5-минутный с 1983-го, только формат был 5×5.
Овечкин самый результативный возрастной снайпер НХЛ (после 30 лет) - 446 голов (Хоу - 415).
Ови рекордсмен среди
34-летних - 48 голов,
36-летних - 50 голов,
37-летних - 42 гола,
39-летних - 44 гола.

У Хоу было 44 гола, в 40-летнем сезоне.
Высокий рубеж, отличная мотивация для Ови на весь сезон, но Ови ниже графика.
Болеем за Ови! Всем здоровья, особенно Ови!
Ответ Кагов
Овечкин самый результативный возрастной снайпер НХЛ (после 30 лет) - 446 голов (Хоу - 415). Ови рекордсмен среди 34-летних - 48 голов, 36-летних - 50 голов, 37-летних - 42 гола, 39-летних - 44 гола. У Хоу было 44 гола, в 40-летнем сезоне. Высокий рубеж, отличная мотивация для Ови на весь сезон, но Ови ниже графика. Болеем за Ови! Всем здоровья, особенно Ови!
Спасибо за статистику
Лютый конечно тип, фактически на прямых ногах уже катается, но 50 очей в НХЛ за 60 матчей набрал, красавчик
Ответ Алексей Михайлов_1116586719
Лютый конечно тип, фактически на прямых ногах уже катается, но 50 очей в НХЛ за 60 матчей набрал, красавчик
В какой бы команде держали человека, который является одним из олицетворений НХЛ за всю историю? В любой бы держали, ещё бы считали это огромной честью
Все спать пошел в. В обед прочитаю Духа и порадуюсь)
Ответ Павел_1116679604
Все спать пошел в. В обед прочитаю Духа и порадуюсь)
Жизнь состоит и из маленьких радостей тоже, не обязательно радоваться только полёту в космос или тому что найдена вакцина от ранее неизлечимой болезни, маленькие радости тоже делают нашу жизнь лучше, вот голы Ови - одна из таких радостей
Спасибо за внимание и пожелания! Отвечу всем! До абсолютного рекорда Гретцки-18 шайб, у Добеша 3 игры против Ови(это всё издержки ночных бдений-)) ), в 464-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(11-й, 10-й Фрэнсис- 470, 4-5-й Мессье, Дионн-513, 2-й Ягр-540,1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-512(5-й), Малкин-372(29-й)
Продолжаем болеть за новые рекорды Ови!
В прошлом сезоне Ови забил 44+5=49 голов.
В текущем - 24 гола пока.

Голы за всю карьеру:
Ови - 1100 голов.
Гретцки - 1098 голов.
Обошёл и тут Ови Гретцки.
Но у Ови остались две большие статистические мотивации:
-17 голов до Гретцки во всех играх за КЛУБЫ во ВСЕХ лигах (без сборных):
Ови- 1055, Гретцки - 1072.

-18 голов до Гретцки только в НХЛ по сумме Чемпионатов и КС:
Ови - 998, Гретцки - 1016.

Далее подробности:

Клуб1000, лидеры- все голы в карьере:

-Хоу - 1074 гола:
НХЛ - 869(801+68),
ВХА - 202(174+28), сб.Канады (суперсерия74 против СССР- 3).

-Гретцки - 1098 голов:
НХЛ - 1016(894рс + 122кс),
ВХА - 56(46+10)(в начале карьеры), сб.Канады - 26.

-Овечкин - 1100 голов:
НХЛ - 998 (921рс + 77кс),
Динамо - 57, сб.России - 45.

-Ягр - 1110 голов:
НХЛ - 844(766рс + 78кс), Чехия(Кладно) - 115, Россия(Авангард) - 93+2,
Италия(Больцано) - 8, Германия(Шальке) - 1,
сб. Чехии - 47.

(-Голы только в НХЛ (РС+КС):
Гретцки 1016, ОВИ 998(-18), Хоу 869, Ягр 844) .

(-Голы в клубах (во ВСЕХ лигах) без сборных:
Гретцки 1072, Хоу 1071, Ягр 1063, ОВИ 1055(-17).

Гретцки очень гордился тем, что обошёл Хоу в клубной карьере на 1 гол, а Хоу практически не признавал Гретцки рекордсменом до этого!
В феврале 2023 Ягр достиг рекордных общих 1100 голов, обойдя Гретцки 1098.
У Ягра сезон 2025-26 был последний, он продал 90 процентов акций своего клуба Кладно, и завершил карьеру в 54 года! И в этом сезоне не забивал.
Ови может достичь 1111+ в конце карьеры обойти и Ягра!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Всем здоровья, особенно Ови!
Вполне может 10 шайб соорудить в марте-апреле. Исторически именно в марте больше всех шайб.
Спасибо, Кагов!.. особенно за статистику Ягра, мне в ней всегда не хватало цифр...
Голы в основное время без учета овертаймов.
Овечкин 921-27= 894
Гретцки 894-2= 892.
Есть очередной единоличный рекорд Ови!
