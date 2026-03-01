Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
Тренер «Рейнджерс» Салливан назвал Шестеркина лучшим вратарем в мире.
Главный тренер «Рейнджерс» высоко оценил игру Игоря Шестеркина после победы над «Питтсбургом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин отбил 31 из 33 бросков и был признан первой звездой встречи.
«[Наличие Шестеркина на воротах] вселяет уверенность, не буду скрывать. Я считаю его лучшим вратарем в этой игре.
Его уровень самоотдачи, его характер – это элитный хоккеист. Когда он в воротах, это придает уверенности», – сказал Салливан.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
В тройке-пятерке лучших точно
И где в словах коуча, что он считает Шестеркина лучшим вратарем мира?
"It’s comforting (to have Shesterkin), I’m not going to lie," New York coach Mike Sullivan said. "I think he’s the best goalie in the game"
