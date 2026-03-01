Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»

Тренер «Рейнджерс» Салливан назвал Шестеркина лучшим вратарем в мире.

Главный тренер «Рейнджерс » высоко оценил игру Игоря Шестеркина после победы над «Питтсбургом » (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Россиянин отбил 31 из 33 бросков и был признан первой звездой встречи.

«[Наличие Шестеркина на воротах] вселяет уверенность, не буду скрывать. Я считаю его лучшим вратарем в этой игре.

Его уровень самоотдачи, его характер – это элитный хоккеист. Когда он в воротах, это придает уверенности», – сказал Салливан .