Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026

Фанаты «Миннесоты» высмеяли Нэтана Маккиннона за его промах в финале Олимпиады.

Болельщики «Миннесоты» во время матча с «Колорадо » (5:2) потроллили нападающего Нэтана Маккиннона , развернув плакат с его промахом в пустые ворота сборной США во время финала Олимпиады-2026.

Канадец не смог поразить пустой угол ворот Коннора Хеллибака в концовке финального матча, который Канада проиграла (1:2 ОТ).

Фанаты «Миннесоты» дополнили картинку мемом с керлингистом канадской сборной Марком Кеннеди, которого обвинили в нарушении правил и неприемлемом поведении.

Изображение: кадр из трансляции