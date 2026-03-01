  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
Фото
8

Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026

Фанаты «Миннесоты» высмеяли Нэтана Маккиннона за его промах в финале Олимпиады.

Болельщики «Миннесоты» во время матча с «Колорадо» (5:2) потроллили нападающего Нэтана Маккиннона, развернув плакат с его промахом в пустые ворота сборной США во время финала Олимпиады-2026.

Канадец не смог поразить пустой угол ворот Коннора Хеллибака в концовке финального матча, который Канада проиграла (1:2 ОТ).

Фанаты «Миннесоты» дополнили картинку мемом с керлингистом канадской сборной Марком Кеннеди, которого обвинили в нарушении правил и неприемлемом поведении. 

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Hockey Wilderness
logoНэтан Маккиннон
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМарк Кеннеди
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
logoКолорадо
logoМиннесота
болельщики
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
ахахаха
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Fred Lemuer
шутка за 300
У тракториста!
Толстовато
Я бы если захотел потролить к картинке подписал бы "Спасибо за золото"
Или ещё на компьютере Маку присобачил форму USA, дескать за сборную США играл).
Ответ klimkamnev
Толстовато Я бы если захотел потролить к картинке подписал бы "Спасибо за золото" Или ещё на компьютере Маку присобачил форму USA, дескать за сборную США играл).
Ну, или Маккинона одел в форму Колорадо, а игроков сборной США в форму Миннесоты
Ответ klimkamnev
Толстовато Я бы если захотел потролить к картинке подписал бы "Спасибо за золото" Или ещё на компьютере Маку присобачил форму USA, дескать за сборную США играл).
Так гораздо смешнее (нет)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид, Маккиннон, Селебрини, Бедард, Макар, Пойнт, Марнер, Шефер, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Score
28 февраля, 17:38
Разин об ОИ: «Макар, Макдэвид, Маккиннон лучшие в своих амплуа, и что? Коннор теряет шайбу на ровном месте, Кэйл не бежит назад… Я бы за это клюшкой по хребту дал. Болел за Америку»
24 февраля, 19:36
10 отложенных мыслей про хоккей в Милане-2026
24 февраля, 11:45
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
10 минут назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
21 минуту назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
38 минут назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
51 минуту назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
52 минуты назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем