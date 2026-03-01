Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
Фанаты «Миннесоты» высмеяли Нэтана Маккиннона за его промах в финале Олимпиады.
Болельщики «Миннесоты» во время матча с «Колорадо» (5:2) потроллили нападающего Нэтана Маккиннона, развернув плакат с его промахом в пустые ворота сборной США во время финала Олимпиады-2026.
Канадец не смог поразить пустой угол ворот Коннора Хеллибака в концовке финального матча, который Канада проиграла (1:2 ОТ).
Фанаты «Миннесоты» дополнили картинку мемом с керлингистом канадской сборной Марком Кеннеди, которого обвинили в нарушении правил и неприемлемом поведении.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Hockey Wilderness
Я бы если захотел потролить к картинке подписал бы "Спасибо за золото"
Или ещё на компьютере Маку присобачил форму USA, дескать за сборную США играл).