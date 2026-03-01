  • Спортс
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»

Евгений Малкин высказался о поражении «Питтсбурга» от «Рейнджерс».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался после поражения от «Рейнджерс» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

«Мы сыграли не плохо. Нормально. Но иногда нам нужно действовать чуть проще. Порой пытаемся сыграть слишком красиво, а матч против «Рейнджерс» – очень плотный.

Нужно чаще идти на ворота, как в эпизоде с голом [Райана] Ши. [Ноэль Аччари] был перед Игорем [Шестеркиным], шайба долетела до ворот – простой бросок, и мы забили.

Тяжелая игра, но смотрим вперед. Завтра матч с «Вегасом», сильной командой, серьезный вызов. Играем дома. Бились сегодня по-настоящему. Ничего плохого про сегодняшний матч не скажу – мы работали изо всех сил», – сказал Малкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Рекомендуем