Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»

Зеленов о 3:9 у СКА за 2 матча: не зацикливаемся на пропущенных шайбах.

Защитник СКА Егор Зеленов после поражение от «Локомотива » (2:5) в матче Fonbet КХЛ высказался о пропущенных шайбах.

Прошлый матч петербургский клуб проиграл московскому «Динамо » со счетом 1:4.

– В чем причины поражения от «Локомотива»?

– Мы пропустили пять шайб, а забили только две.

– После того, как команда оформила выход в плей-офф, какие-то изменения в игре произошли? Может что-то новое перед стартом плей-офф пробуете?

– Нет, независимо от того, вышли мы сейчас или нет, мы играем в свой хоккей, стараемся привести нашу игру к идеалу. Может быть, где-то не все получается. Но ничего страшного. Надеемся, что все будет хорошо уже в плей-офф.

– Посев в плей-офф имеет важность? Есть сейчас цель постараться добиться лучшей позиции?

– У нас есть еще достаточно матчей впереди, мы хотим побеждать, чтобы забраться как можно выше, насколько это возможно. Мы будем стараться это делать.

– У СКА 9 пропущенных шайб в последних двух матчах. До этого пропускали гораздо меньше. Что случилось с обороной?

– Хоккей – довольно непредсказуемая игра. Пропустили, да, бывает. Не зацикливаемся на этом, на пропущенных шайбах. Стараемся делать выводы, чтобы их было меньше в следующей игре.