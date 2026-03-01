  • Спортс
  • Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
11

Шестикратный чемпион мира Юрий Лебедев поделился мнением о тренировках под руководством Виктора Тихонова

Тренер возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства. В дальнейшем он руководил сборной России. 

Под руководством Тихонова национальная команда выиграла 3 олимпийских турнира и 8 чемпионатов мира. 

– Насколько сильно вы удивились тому, что на Олимпиаду попали только в 1980 году, учитывая отношение главного тренера сборной СССР Тихонова к более возрастным игрокам, таким как Михайлов, Харламов? Как более возрастные игроки воспринимали Тихонова?

– Я не скажу, что они его хорошо воспринимали, там совсем другая подготовка была. Было меньше игровых тренировок, игроки стояли на месте, им объясняли, куда надо бежать. Матч же не всегда строится так, как тренер рисует на планшете. Он же не объясняет, как будет играть противник, и все зависит от вбрасывания.

При Тихонове у нас была одна беготня. Перед Олимпиадой в 1979 году у нас в Стайках под Минском был летом сбор, и нам там вообще мяч не давали. Тихонов очень удивлялся, когда Харламов, Владимир Петров, Михайлов, Хельмут Балдерис оставались и играли в футбол. После этих тренировок нам просто хотелось постучать мячиком об стену, побросать в кольцо. У Тихонова, кажется, желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и «три на три» в баскетбол, – сказал Лебедев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Лебедев - Мальцев - Крутов, лучшее звено сборной СССР на олимпиаде-80, жаль не долго просуществовало. Лебедев недооцененный у болельщиков игрок, железный был человек и играл всегда и с любыми сочетаниями, главный универсал того поколения.
Крылья Советов? Нет, не слышал.
Ответ Дэннис Молинарев
Крылья Советов? Нет, не слышал.
Лебедев- Анисин- Бодунов. Чемпионы СССР в составе КС 1974 года.
Ответ Дэннис Молинарев
Крылья Советов? Нет, не слышал.
А про СССР слышали и хоккейный чемпионат СССР ? так вот Крылья Советов были чемпионами СССР 2 раза , а Спартак для сравнения -4 раза , такая вот самобытная команда была .
Надо сказать , что возрастные игроки отрицательно воспринимали Тихонова, Мальцев аж зубами скрипел и не стеснялся в высказываниях , Петров и Михайлов больше молчали и терпели стиснув зубы, ведь Тихонов еще и ЦСКА тренировал , ну а что тренировок касается так они легкими ни у Тихонова, ни у Тарасова не были , но цель оправдывает средства , а цели Тихонов добиваться умел.
Я то знаю
А вот автор, судя по всему не особо в теме
