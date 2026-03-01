Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»

Юрий Лебедев о тренировках у Тихонова: была одна беготня.

Шестикратный чемпион мира Юрий Лебедев поделился мнением о тренировках под руководством Виктора Тихонова .

Тренер возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства. В дальнейшем он руководил сборной России.

Под руководством Тихонова национальная команда выиграла 3 олимпийских турнира и 8 чемпионатов мира.

– Насколько сильно вы удивились тому, что на Олимпиаду попали только в 1980 году, учитывая отношение главного тренера сборной СССР Тихонова к более возрастным игрокам, таким как Михайлов, Харламов? Как более возрастные игроки воспринимали Тихонова?

– Я не скажу, что они его хорошо воспринимали, там совсем другая подготовка была. Было меньше игровых тренировок, игроки стояли на месте, им объясняли, куда надо бежать. Матч же не всегда строится так, как тренер рисует на планшете. Он же не объясняет, как будет играть противник, и все зависит от вбрасывания.

При Тихонове у нас была одна беготня. Перед Олимпиадой в 1979 году у нас в Стайках под Минском был летом сбор, и нам там вообще мяч не давали. Тихонов очень удивлялся, когда Харламов , Владимир Петров , Михайлов, Хельмут Балдерис оставались и играли в футбол. После этих тренировок нам просто хотелось постучать мячиком об стену, побросать в кольцо. У Тихонова, кажется, желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и «три на три» в баскетбол, – сказал Лебедев.