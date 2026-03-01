«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке

«Рейнджерс» одержали первую победу в НХЛ после обмена Артемия Панарина.

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург » (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ , прервав серию из 5 поражений кряду.

Это первая победа клуба из Нью-Йорка после обмена Артемия Панарина в «Лос-Анджелес ». Россиянин последний раз выходил в составе «Рейнджерс » в матче против «Бостона» (4:3 ОТ).

Команда под руководством Майка Салливана набрала 53 очка после 59 игр и занимает 16-е место в таблице Восточной конференции.