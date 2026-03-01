«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
«Рейнджерс» одержали первую победу в НХЛ после обмена Артемия Панарина.
«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, прервав серию из 5 поражений кряду.
Это первая победа клуба из Нью-Йорка после обмена Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». Россиянин последний раз выходил в составе «Рейнджерс» в матче против «Бостона» (4:3 ОТ).
Команда под руководством Майка Салливана набрала 53 очка после 59 игр и занимает 16-е место в таблице Восточной конференции.
Ну ЛА с Тёмой стартанул то вообще шикарно. 5-14 в двух матчах.
