Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»

Ларионов о составе СКА: нет старых заслуг, хорошо тренируешься – играешь.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ рассказал о принципах формирования состава петербургского клуба.

– Молодые сегодня начинали в первом звене. Это доверие или попытка дать отдых лидерам?

– Доверие приходит со стабильностью. Если игрок честно работает и играет от души, его не нужно сдерживать – наоборот, нужно давать больше игрового времени, веры и помощи.

Недели две-три назад мы хотели дать паузу Дишковскому – он был сильно уставшим, была длинная серия без голов и передач. Но он прошел через это. Мы его поддержали. Не хочу сглазить, мы хотим стабильную игру на протяжении нескольких матчей, а не трех-четырех играх.

Ребята заходят в ведущие звенья, получают игровое время, которого у них раньше не было. Здесь все честно. Нет никаких старых заслуг. Хорошо тренируешься, хорошо играешь – получаешь время. Нет – играешь меньше.

– В сравнении с предыдущими матчами сохранили только одну тройку, в остальных были изменения. Вы довольны тем, как выглядела команда после кадровых перестановок?

– Это процесс, который не заканчивается. В течение сезона мы сознательно меняли сочетания, искали «химию». Постараемся последние 3-4 игры «регулярки» провести тем составом, который выйдет в первом матче плей-офф. Доволен обычно победой, двумя очками. С другой стороны – на наших глазах протекает процесс, по итогам которого можно делать выводы.

Например, к умному центру с быстрой мыслью, но не самому быстрому по ногам – к Мише Воробьеву – ставим двух быстрых ребят: Дишковского и Недопекина, которые могут воспользоваться игровым интеллектом. И они могли в первой же атаке открыть счет. Смотрим, как работает связка. Это нужно, чтобы иметь варианты на случай травм или экстренных ситуаций.

У нас на подходе четыре игрока – вы были в «Хоккейном городе», видели, как они готовятся. Будет честная конкуренция, это интересный процесс. Кто хорошо играет, тренируется, тот и будет выходить – не смотрим на возраст, титулы и прошлое, – сказал Ларионов.