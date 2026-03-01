Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
– С нашей стороны был очень хороший первый период – мы выигрывали в скоростях и выполняли ту работу, которая от нас и требовалась. Но, к сожалению, с конца первого периода пошел небольшой сбой – надеялись, что во втором периоде продолжим играть правильно, но совершили несколько ошибок и плохое удаление. «Спартак» использовал эти моменты и сделал то, о чем мы и говорили на собрании.
Я считаю, что и в третьем периоде, несмотря на пропущенный гол, у нас было предостаточно моментов – но, к сожалению, мастерства по-прежнему нам не хватает. Забиваем по две-три шайбы, а больше для нас почему-то сложно забить. К тому же, не забили штрафной бросок – это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру. Продолжаем дальше, впереди у нас СКА – нужно играть и бороться до конца.
– С чем был связан игрока на штрафной бросок? Или это скорее лотерея?
– Да никаких лотерей нет. Исполняют штрафные броски или пенальти те, кто умеет. Я выбираю не потому, что мне нравится какой-то номер – а потому что люди исполняют их на тренировке и достаточно уверенно забивают. Поэтому сегодня исполнял попытку Веккионе.
– Сегодня был дебют в КХЛ у Тимура Миндубаева. Планируете ли дальше его подключать к матчам?
– Надеюсь, что у нас будет возможность использовать его в следующих играх, для этого мы его и взяли. Считаю, то время, которое получил – он провел достаточно уверенно, не стушевался и даже мог забить после передачи Асетова. Для первого матча он сыграл достаточно уверенно и хорошо, – сказал Кравец.