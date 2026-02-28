Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов

Игорь Шестеркин назван первой звездой в матче «Рейнджерс» против «Питтсбурга».

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга » (3:2 Б).

Россиянин отразил 31 из 33 бросков (93,9%), 5 из них – в овертайме. Это первая победа Шестеркина после травмы, полученной 5 января в игре против «Юты».

Теперь на счету голкипера 18 побед в 36 играх в текущем сезоне при 91,3% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,45.

Отметим, что второй и третьей звездами матча против «Питтсбурга» стали форварды «Рейнджерс » Мика Зибанежад и Тэйлор Рэддиш.