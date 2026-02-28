  • Спортс
  • Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона

Гавриков набрал 22-е очко в сезоне НХЛ – в матче против «Питтсбурга».

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б). 

Сегодня 30-летний защитник сделал 3 броска по воротам, 2 хита и получил 2 минуты штрафа за 24:17 на льду. 

Теперь на счету Гаврикова 22 (9+13) очка в 59 матчах сезона при полезности «минус 15». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Влад конечно классный защитник, жаль что скорее всего в Рейнджерс имени друри, Гаврикову ничего не светит в плане борьбы за чашку
