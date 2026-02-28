Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
Владислав Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы.
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела.
Ранее 33-летний россиянин из-за повреждения не доиграл выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:5 ОТ).
Форвард пройдет повторное обследование в Виннипеге.
В текущей регулярке на счету Наместникова 13 (7+6) очков при полезности «минус 11» в 57 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: CBS Sports
